FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.11.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS INITIATES IWG WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 340 PENCE - BARCLAYS RAISES ELECTROCOMPONENTS TARGET TO 766 (674) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2800 (2750) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS GYM GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 210 (220) PENCE - BERENBERG RAISES ASHTEAD GROUP TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 2850 (2150) PENCE - BERENBERG RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 362 (356) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 880 (815) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 183 (180) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES SHELL B TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1450 PENCE - BERNSTEIN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3660 (3485) PENCE - 'OUTPERFORM' - BOFA RAISES EASYJET TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 900 (580) PENCE - BOFA RAISES IAG TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 190 (120) PENCE - CITIGROUP RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS PT TO 3940 (3100) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP RAISES WHITBREAD TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 3400 (2350) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 340 (330) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES RECKITT BENCKISER TO 'OUTPERFORM'(NEUTRAL) PRICE TARGET 7800(7200)P - DEUTSCHE BANK RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 700 (650) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 260 (263) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS WIZZ AIR TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 4500 (3900) PENCE - GOLDMAN RAISES IAG TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 195 (125) PENCE - HSBC RAISES ASTRAZENECA TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 7260 (7120) PENCE - JEFFERIES RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3500 (3300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 930 (900) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 115 (70) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES PREMIER FOODS PRICE TARGET TO 110 (100) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS CRODA TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 5700 (4250) PENCE - JPMORGAN CUTS ENQUEST ENERGY TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 20 (40) PENCE - JPMORGAN RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 170 (160) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 170 (160) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 738 (728) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ITV PRICE TARGET TO 123 (95) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2900 (2750) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS GREAT PORTLAND TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 710 (630) PENCE - LIBERUM RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 870 (840) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES ILIKA PRICE TARGET TO 100 (75) PENCE - 'BUY' - MS CUTS ADMIRAL GROUP TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - PT 2500 (2300) PENCE - PEEL HUNT CUTS INFORMA TO 'ADD' ('BUY') - PEEL HUNT CUTS JD WETHERSPOON TO 'HOLD' ('ADD') - TARGET 1100 (950) PENCE - RBC RAISES UDG HEALTHCARE TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 880(800)P - SOCGEN CUTS MEGGITT TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 309 (306) PENCE - SOCGEN RAISES AB FOODS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2639 (1809) PENCE - UBS CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 4455 (4700) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'SELL' (NEUTRAL) - TARGET 4300 (3820) PENCE - UBS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 188 (190) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 880 (820) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 3200 (2815) PENCE - 'BUY'



- LIBERUM RAISES AUTO TRADER GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 660 (515) PENCE



