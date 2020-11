Die japanische Regierung will den dritten zusätzlichen Haushalt am 27. November auf den Weg bringen, berichtet Reuters unter Berufung auf einen hochrangigen Beamten der Liberaldemokratischen Partei (LDP) am Mittwoch. Wichtige Zitate "Am 27. November wollen wir den dritten Extrahaushalt festlegen." "Das dritte Zusatzbudget für wirtschaftliche Maßnahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...