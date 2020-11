UBER, Lyft & Co müssen sich endlich selbst helfen

Für die Fahrdienstvermittler UBER (WKN: A2PHHG / ISIN: US90353T1007) und Lyft (WKN: A2PE38 / ISIN: US55087P1049) stand nicht so sehr die Wahl des US-Präsidenten im Fokus. Vielmehr hatten sie eine spezielle Wählerentscheidung in Kalifornien im Blick. Und diese fiel für sie vorteilhaft aus. Auch sonst war es eine gute Woche für UBER und Lyft.

Gute Nachrichten

Im Kern ging es in Kalifornien um die Frage, ob die Fahrer bei Diensten wie UBER oder Lyft als Angestellte behandelt werden müssen oder weiterhin zu den selbständigen Subunternehmern zählen dürfen. Zur Freude von UBER, Lyft & Co nahmen die kalifornischen Wähler die sogenannte Proposition 22 an, wonach die Fahrer weiterhin als selbständig gelten.

Es war jedoch nicht der einzige Grund zum Jubeln. Die Aktien von UBER und Lyft profitierten in besonderer Weise von den positiven Corona-Impfstoff-News. Die Aussicht auf eine Zeit ohne Social Distancing und Lockdowns könnte dafür sorgen, dass UBER, Lyft & Co nach der schweren Corona-Zeit endlich wieder deutlich mehr Fahrgäste begrüßen dürfen.

