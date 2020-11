Hamburg (ots) - Ob aus der Elbphilharmonie in Hamburg oder dem Großen Sendesaal des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen in Hannover: NDR Kultur bringt im November die großen Konzertabende des NDR Elbphilharmonie Orchesters und der NDR Radiophilharmonie live zu den Hörerinnen und Hörern nach Hause - damit sie trotz der geschlossenen Veranstaltungshäuser während des sogenannten Teil-Lockdowns im November nicht auf Konzerterlebnisse verzichten müssen. Dabei sorgen international gefeierte Dirigenten wie der Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters, Alan Gilbert, sowie Paavo Järvi und Marek Janowski ebenso für wunderbare Konzerterlebnisse wie herausragende Solistinnen und Solisten, darunter die kanadische Pianistin Angela Hewitt.NDR Kultur Programmchefin Anja Würzberg: "Wir wollen den Hörerinnen und Hörern mit den Radio-Konzerten etwas ganz Besonderes bieten - gerade jetzt in der Pandemie, wo es unmöglich ist, Kulturveranstaltungen zu besuchen. Das Publikum kann nicht in die Konzertsäle kommen. Deshalb bringen wir die großen Konzertabende live und exklusiv zu unserem Publikum nach Hause."Und noch ein besonderes Bonbon: die beiden Radio-Konzerte am 19. November aus Hannover und am 27. November aus der Elbphilharmonie werden zusätzlich auf NDR.de als Video-Stream live angeboten.Radiokonzerte auf NDR Kultur im November - die Termine im Überblick12.11.2020 / 20.04 UhrKammerkonzert mit Mitgliedern der NDR RadiophilharmonieLive aus dem Großen Sendesaal des NDR in HannoverJohann Sebastian Bach: Aria aus den Goldberg-Variationen, Bearbeitung für StreichtrioFranz Schubert: Streichtrio B-Dur Nummer D 471 (Fragment)Robert Schumann: Adagio und Allegro As-Dur für Horn und Klavier op. 70Richard Strauss: Andante C-Dur für Horn und Klavier op. 86 aJean Cras Streichtrio in 4 SätzenTrio d'Iroise: Sophie Pantzier, Violine / Francois Lefevre, Viola / Caspar Wedell, VioloncelloIvo Dudler, HornUlrike Payer, Klavier13. November / 20.04 UhrNDR Elbphilharmonie Orchester / Ltg.: Marek JanowskiLive aus der Elbphilharmonie HamburgRichard Wagner: Siegfried-IdyllWolfgang Amadeus Mozart: Sinfonie Nr. 29Johannes Brahms: Serenade Nr. 219. November / 20.04 UhrNDR Radiophilharmonie / Ltg.: David AfkhamLive aus dem Großen Sendesaal des NDR in Hannover, auch als Video-Live-Stream auf NDR.deLudwig van Beethoven: Ouvertüre zu Heinrich Joseph von Collins Trauerspiel "Coriolan" op. 62Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierkonzert Nr. 25 C-Dur KV 503Joseph Haydn: Sinfonie e-Moll Hob. I:44, "Trauer-Symphonie"Angela Hewitt, Klavier20. November / 20.04 UhrKammerkonzert live aus dem Rolf-Liebermann-Studio des NDR in HamburgLudwig van Beethoven: Violoncellosonate Nr. 2 g-Moll op. 5 Nr. 2Antonín Dvorák: Klaviertrio Nr. 4 e-Moll op. 90Erwin Schulhoff: Fünf Stücke für StreichquartettBarbara Gruszczynska, Violine / Christopher Franzius, Violoncello / Per Rundberg, KlavierNoah Quartett: Alexandra Psareva, Violine / Michael Stürzinger, Violine / Erik Wenbo Xu, Viola / Bettina Barbara Bertsch, Violoncello26. November / 20.04 UhrNDR Radiophilharmonie / Ltg.: Rafael PayareLive aus dem Großen Sendesaal des NDR in HannoverGustav Mahler: Das Lied von der Erde (Arr. Arnold Schönberg/ Rainer Riehn)Eva Vogel, AltThomas Mohr, Tenor27. November / 20.04 UhrNDR Elbphilharmonie Orchester / Ltg.: Paavo JärviLive aus der Elbphilharmonie Hamburg, auch als Video-Live-Stream auf NDR.deFrancis Poulenc: SinfoniettaMaurice Ravel: Le Tombeau de CouperinAlbert Roussel: Sinfonietta für Streichorchester op. 52Jacques Ibert: DivertissementPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040 / 4156-2302Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/4759457