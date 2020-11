Unterföhring (ots) - Für ProSieben startet Jenke von Wilmsdorff am Montag, 30. November 2020, um 20:15 Uhr ein Schönheits-Experiment, das unter die Haut geht. Ein neues Gesicht für ProSieben - mit vertrauten Herangehensweisen. Für seine neue ProSieben-Reihe "JENKE." geht der Journalist erneut an seine Grenzen - und darüber hinaus.Der Kick-off-Trailer der mehrstufigen Marketing-Kampagne zu "JENKE." stellt seine Grenzerfahrungen und seine verlässlichen, relevanten Recherchen von Themen unseres Alltags in den Fokus. Im TV, Online und auf den Social-Media-Kanälen von ProSieben und zur Sendung wird die Kampagne in mehreren Phasen bis zum Sendestart begleitet.Das Print- und Plakatmotiv positioniert Jenke von Wilmsdorff als neues Gesicht für ProSieben und arbeitet gleichzeitig mit seinem Key Visual das erste Experiment zum Thema Schönheit heraus - ein Experiment, das unter die Haut geht. In den kommenden Wochen ergänzen weitere Trailer, interaktive Online-Werbemittel, Rundfunk-Spots sowie Digital-out-of-Home-Medien das Marketing-Paket rund um "JENKE."Konzipiert und umgesetzt wurde die Kampagne von Creative Solutions, der Inhouse-Agentur der Seven.One Entertainment Group, im Auftrag von ProSieben.Die Experimente von Jenke von Wilmsdorff hautnah online erlebenProSieben.de und die digitalen Plattformen von ProSieben zeigen zur Ausstrahlung von "JENKE. Das Schönheits-Experiment" das exklusive Video-Tagebuch von Jenke von Wilmsdorff. Eine Timeline dokumentiert das gesamte Experiment und lässt die User visuell Schritt für Schritt nachverfolgen. Auf Instagram und Facebook begleitet ProSieben die Experimente von "JENKE." mit eigenen Accounts unter @JenkePro7."JENKE. Das Schönheits-Experiment" - Montag, 30. November 2020, um 20:15 Uhr"JENKE. Live. Der Talk. - Schönheit um jeden Preis?" - Montag, 30. November 2020, um 22:25 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Sendung: JenkePressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.one (mailto:kevin.koerber@seven.one)Photo Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.one (mailto:clarissa.schreiner@seven.one)Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4759453