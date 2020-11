Anleger sehen das Glas weiterhin eher halb voll als halb leer

Deutschlands Privatanleger schauen trotz Lockdown und Corona-Einschränkungen mehrheitlich zuversichtlich in die Zukunft. Immerhin glauben 20 Prozent trotz absehbarer Wirtschaftskrise an alte Höchststände an den Aktienmärkten noch in den verbleibenden Handelswochen 2020. Dies ist ein Ergebnis der DDV-November-Umfrage.

Laut DDV würden eitere 36 Prozent davon ausgehen, dass sich die Märkte bis zum Ende des kommenden Jahres erholt habenwerden. Wohingegen die übrigen 44 Prozent der Teilnehmer deutlich pessimistischer sind. Denn 19 Prozent sehen eine Erholung der Märkte erst Ende 2022, wohingegen knapp 25 Prozent von einer vollständigen Erholung in noch fernerer Zukunft ausgehen, so der DDV.

Den vollständigen Artikel lesen ...