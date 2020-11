Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach einem sehr turbulenten Handelsverlauf am Montag in Folge der Corona-Impfstoffhoffnungen, verlief der Handel am Dienstag in deutlich ruhigeren Bahnen, so die Analysten der Helaba.Der ITRAXX Senior Financials habe um die 63er Marke geschwankt, insgesamt habe sich aber die Tendenz zur Spread-Einengung fortgesetzt. Insgesamt dränge sich der Eindruck auf, dass zu viele Vorschusslorbeeren verteilt würden. Zweifelsohne würde eine rasche Verbesserung der Corona-Situation einen positiven Einfluss auf die Kreditausfallwahrscheinlichkeiten haben. Allerdings hätten bereits viele Unternehmen spürbare Probleme, welche durch die aktuellen Lockdowns nochmals verstärkt werden könnten. Für diese würden die Verbesserungen möglicherweise zu spät kommen. ...

