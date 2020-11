Hannover (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen fünf Handelstagen ist eine Emittentin auf ihre Investoren zugegangen, so Henning Walten, CIIA, und Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.So habe die niederländische Aegon Bank erfolgreich einen Covered Bond (ISIN XS2257857834/ WKN A2844G) über EUR 500 Mio. am Markt platziert. Die im Rahmen einer Conditional-pass-through (CPT)-Struktur begebene Anleihe weise eine Laufzeit von fünf Jahren auf. Der aufgrund der CPT-Struktur nicht unter dem CBPP3 oder PEPP ankaufbare Bond sei mit einer Guidance von ms +15 Bp area in die Vermarktungsphase gestartet. Der Reoffer-Spread sei schließlich fünf Punkte enger bei ms +10 Bp angegeben worden (Emissionsrendite: -0,362%). Das finale Orderbuch habe sich aus 70 Investoren zusammengesetzt und sich auf EUR 2,2 Mrd. summiert, was durchaus eine nennenswerte Nachfrage indiziere. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...