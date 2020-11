Geesthacht, 11. November (WNM/Transport and Environment/Torsten Fischer) - Die deutschen Autobahnen erstrecken sich über eine Länge von 13.183 Kilometern - so steht es in der Bestandsaufnahme der Straßen vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Damit zählt unser Autobahnnetz zu den längsten der Welt. Dazu kommen unzählige Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Doch wo genau entstehen die meisten Schadstoffemissionen durch PKW, LKW und den Zugverkehr? Und wie wird das in 20 Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...