Volkswagen hat nun in den USA mit dem Bau des angekündigten Hochvolt-Labors im Engineering- und Planungszentrum in Chattanooga begonnen. In dem rund 22 Millionen US-Dollar teuren Labor wird VW künftig Batteriezellen und -packs für die nordamerikanische Region testen und validieren. Die Pläne für das Hochvolt-Labor hatte Volkswagen im August vorgestellt. Der Konzern stattet es unter anderem mit Korrosions- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...