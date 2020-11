Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Erdgas Futures Märkten am Dienstag die vierte Sitzung in Folge gestiegen ist und diesmal waren es 4,2K Kontrakte. Das Volumen folgte diesem Beispiel und so konnte mit einem Anstieg von 46,7K Kontrakten der vorherige Rückgang umgekehrt werden. Erdgas hat 3,00 $ und darüber zum Ziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...