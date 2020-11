In einem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 5,30%-Anleihe der BENO Holding AG (WKN A3H2XT) als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen.

Aufgrund der aussichtsreichen Positionierung der BENO Holding AG als Bestandshalter im Bereich mittelständisch, gewerblich oder industriell genutzter Liegenschaften, der kontinuierlichen Steigerung der wiederkehrenden Mieterlöse mit weiterhin positivem Ausblick und der gezeigten Kapitaldienstfähigkeit sei die neue 5,30%-BENO-Anleihe (WKN A3H2XT) "durchschnittlich attraktiv mit einem positiven Ausblick", so die KFM-Analysten.

Umtauschangebot und Zeichnungsphase

Inhaber der BENO-Wandelanleihe 2014/21 haben in der Zeit vom 09.11. bis 20.11.2020 die Möglichkeit, ihre Wandelanleihe in die neue BENO-Anleihe zu tauschen. In der Zeit vom 16.11. bis 27.11.2020 wird die neue Anleihe darüber hinaus im Rahmen eines öffentlichen Angebotes und über die Zeichnungsfunktionalität der Börse München zur Zeichnung angeboten.

BENO-Anleihe 2020/27

ANLEIHE ...

