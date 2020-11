Das sind Fortschritte wie Aktionäre sie sehen wollen. Nur kurze Zeit, nachdem die in Afrika tätige Lithiumgesellschaft Prospect Resources (WKN A1JW80 / ASX PSC) frisches Kapital in Höhe von 6 Mio. AUD beschaffen konnte, macht das Unternehmen voran und bringt eine wichtige Initiative in Gang! Wie Prospect nämlich heute brandaktuell bekannt gab, hat man die Arbeiten zur Errichtung einer Flotationspilotanlage angestoßen, ...

