Apples letztes und womöglich wichtigstes Event des Jahres ist vorbei. Wir fassen hier für euch die wichtigsten Ankündigungen des "One more thing"-Events rund um die ersten Macs mit M1-Chip und mehr zusammen. Mit dem "One more Thing"-Event hat Apple nach einer 15 Jahre währenden Partnerschaft offiziell das Ende der Macs mit Intel-Chip eingeläutet. Künftige Macs und Macbooks werden auf eigenen ARM-Prozessoren laufen. Am Dienstag hat Apple seinen ersten M1-Chip und ARM-Macs präsentiert. Anfang einer neuen Mac-Ära: Der M1-Chip M1: Apples erster ARM-Chip für Macs ist da. (Screenshot: Apple / t3n) Nachdem...

