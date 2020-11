Linz (www.anleihencheck.de) - Das von der Corona Krise EU-weit am stärksten betroffene Tschechien sieht wieder Licht am Horizont, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Einschneidende Maßnahmen würden das Land aus der Corona Krise führen. Hätten die täglichen Neuinfektionen am Höhepunkt vor einer Woche noch bei 15.700 Infizierten gelegen, würden die 3.600 Neuerkrankungen (am Sonntag) ein positives Bild zeigen. Aktuell lägen die Werte etwa auf österreichischem Niveau. Trotz dieser Zahlen habe der EUR zur CZK (Tschechische Krone) seit Ende Oktober von 27,45 auf 26,40 abgewertet. Wie sei dies möglich? Die Konjunkturdaten hätten positiv überrascht, weil die Industrie diesmal vom Lockdown nicht betroffen gewesen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...