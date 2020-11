Hamburg (ots) - Der Chef der Uniklinik Essen warnt vor zu großen Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Corona-Krise durch einen Impfstoff. Ihn sorge "dieser immense Hype um die Impfung", sagt Prof. Dr. Jochen Werner bei "19 - die DUB Chefvisite". "Natürlich ist die Impfung von allerhöchster Wichtigkeit, und es ist großartig, dass wir so weit sind, wie wir sind. Aber jetzt bitte einen Gang zurückschalten!", fordert der Mediziner.Ansonsten drohe laut Werner große Enttäuschung in der Bevölkerung: "Wir machen wieder die Fehler, die wir schon hatten", mahnt er mit Blick auf das Hin und Her über die Wirksamkeit von Alltagsmasken in der Vergangenheit oder das teilweise chaotische Vorgehen bei Corona-Tests. "Ich schlage vor, ehrlich zu sagen, dass es alles eine riesige Herausforderung wird, die ihre Zeit braucht", so der Ärztliche Direktor. Dann bleibe auch Spielraum für die Gewinnung des nötigen Personals sowie dessen Schulung.Positiv nimmt Werner die aktuellen Zahlen des RKI auf - die heute vermeldeten bundesweit 18.487 Neuinfektion könnten zeigen, dass das exponentielle Wachstum gebrochen und die Kurve abzuflachen scheint. "Die Maßnahmen haben wahrscheinlich gegriffen", sagt er über den aktuellen "Lockdown light". Trotzdem werden in der Uniklinik Essen zurzeit 129 Patienten wegen Covid-19 behandelt, 31 davon liegen auf der Intensivstation. Werner bedauert zudem den Tod eines weiteren Erkrankten.Bei "19 - die DUB Chefvisite" werden von Montag bis Freitag die aktuell wichtigsten Entwicklungen der Corona-Krise in ihren medizinischen und wirtschaftlichen Aspekten diskutiert und eingeordnet - in nur 19 Minuten. Am Donnerstag, den 12. November, zu Gast: der Zukunftsforscher Prof. Dr. Thomas Druyen von der Universität Witten-Herdecke. Um 10 Uhr startet der Talk, an dem jeder via Zoom teilnehmen kann - den Link finden Sie hier: https://dub-magazin.de/chefvisite/Den digitalen Talk vom 11. November können Sie sich hier ansehen: https://dub-magazin.de/corona-news-mediathek-chefvisite/Pressekontakt:DUB UNTERNEHMER Magazin für digitale TransformationNina SchürmannTel.: (040) 468832-22E-Mail: leserservice@dub.deOriginal-Content von: Deutsche Unternehmerbörse DUB.de GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102491/4759688