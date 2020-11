In ihrem aktuellen KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer zur 5,3%-Anleihe der BENO Holding AG kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick) mit 3,5 von 5 möglichen Sternen einzuschätzen. Aus der Analyse: Die BENO Holding AG ist mit ihrer nun 100%-igen Beteiligung an der BENO Immobilien GmbH sowie indirekt an deren neun Tochtergesellschaften ...

