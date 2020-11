Das Startup Josh.ai hat ein Smarthome-Device entwickelt, das sich nahezu komplett in die Raumgestaltung einfügt und so fast unsichtbar sein soll. Außerdem ist es nur wenig größer als ein Zwei-Euro-Stück. Smarte Speaker für zu Hause gibt es viele - ob Amazon Echo, Google Home, Apples Homepod oder von Sonos. Und auch wenn sie alle regelmäßig überarbeitet und auch optisch an aktuelle Trends angepasst werden: Es sind doch mehr oder weniger große - und gut sichtbare - Geräte, die man sich da ins Zimmer stellen muss. Für alle, die darauf keine Lust haben, hat das Startup Josh.ai jetzt eine dezente ...

Den vollständigen Artikel lesen ...