Der EUR/USD ist am Mittwoch nach wie vor nicht in der Lage eine positive Entwicklung aufzuzeigen - Weitere Abwärtstendenzen werden in naher Zukunft die 1,1700 ansteuern - Der EUR/USD verliert weiter an positiver Dynamik und so fällt er, nachdem er am Montag über 1,19 gestiegen war. Sollten die Verkäufer weiterhin Druck ausüben, könnte sich das Paar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...