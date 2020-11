DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Biontech und Pfizer werden EU mit bis zu 300 Millionen Impfdosen beliefern

Die Liefervereinbarung der Europäischen Union mit der Mainzer Biontech SE und dem US-Pharmakonzern Pfizer für den von den beiden Unternehmen entwickelten Corona-Impfstoff steht. Die Vereinbarung umfasse die Lieferung von 200 Millionen Dosen sowie eine Option zum Erwerb von zusätzlichen 100 Millionen Dosen, teilten Biontech und Pfizer mit. Vorbehaltlich der Zulassung des Impfstoffs durch die Europäische Arzneimittelagentur soll die Lieferung Ende 2020 beginnen.

Spahn hält früheren Beginn der Weihnachtsferien für denkbar

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) steht dem Vorschlag eines früheren Beginns der Weihnachtsferien offen gegenüber, um damit die Corona-Neuinfektionen zu reduzieren und eine Feier des Weihnachtsfestes zu erleichtern. "Das ist sicherlich ein Teil der Debatte, auch für Montag oder auch für die Folgewochen", sagte der CDU-Politiker den Fernsehsender RTL und ntv vor den für Montag geplanten Beratungen von Bund und Ländern zum Stand der Corona-Pandemie.

Kretschmer: Lockerung von Beschränkungen derzeit nicht absehbar

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich angesichts der jüngsten Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus skeptisch zu einer baldigen Lockerung von Beschränkungsmaßnahmen geäußert. Derzeit gebe es noch keine substanzielle Reduzierung der Zahl der Neuinfektionen, "maximal eine leichte Seitwärtsbewegung", sagte Kretschmer im ARD-Morgenmagazin.

Pflegetagspräsident fordert Notfallmodus für überlastete Kliniken

Der Präsident des Deutschen Pflegetages, Franz Wagner, hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) aufgefordert, Krankenhäuser in Ballungsgebieten in den Corona-Notfallmodus zu schicken. "In vielen Kliniken, in denen gehäuft Covid-19-Patienten behandelt werden müssen, ist das Pflegepersonal schon am Limit", sagte Wagner der Neuen Osnabrücker Zeitung. Damit die Lage nicht außer Kontrolle gerate, müsse der Gesundheitsminister jetzt für Entlastung und Stabilität sorgen. "Der Zeitpunkt für das abermalige Umschalten auf den Notbetrieb ist gekommen und muss den Häusern in Hotspot-Regionen ermöglicht werden."

Scheuer will Abwrackprämie für alte Lkw

Vor dem Nutzfahrzeug-Gipfel an diesem Mittwoch hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) erneut eine Abwrackprämie für alte Lkw ins Spiel gebracht. Technologieoffenheit sei jetzt wichtig, um die Klimaziele zu erreichen. "Wir brauchen die Brücke, dass alte Stinker gewechselt werden in neueste Technologie", sagte Scheuer dem Radiosender Bayern 2. Die Linke kritisierte den Vorschlag und forderte stattdessen mehr Investitionen in die Schiene.

VCI bekräftigt nach Erholung im Sommer Jahresprognose 2020

Nach den coronabedingten Einbrüchen im Frühjahr hat sich das Geschäft der chemisch-pharmazeutischen Industrie in Deutschland im dritten Quartal wieder etwas erholt. Verglichen mit dem Vorquartal zeigten alle Kennziffern Zuwächse, das Niveau des Vorjahres erreichten sie jedoch noch nicht, wie aus dem jüngsten Quartalbericht des Branchenverbandes VCI hervorgeht. An der Prognose von Anfang September hielt der VCI fest. Danach wird die Chemieproduktion 2020 hierzulande um 3 Prozent und der Umsatz um 6 Prozent schrumpfen.

Altmaier zitiert Chemie-Chefs zu Gespräch über Klimaschutz

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) berät am heutigen Mittwoch mit den Spitzen der chemisch-pharmazeutischen Industrie über eine weniger klimaschädliche Produktion. Beim Klimaschutz stünden "insbesondere die energieintensiven Industrien, wie beispielsweise die Chemieindustrie, vor einer großen Herausforderung", sagte Altmaier laut einer Erklärung seines Ministeriums.

48 Verbände machen Druck für mehr Klimaschutz in Gebäuden

Ein breites Bündnis von 48 Verbänden aus Bauindustrie, Energie und Umwelt hat die Bundesregierung zu deutlich mehr Anstrengungen beim Klimaschutz im Gebäudesektor aufgerufen. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft habe sich bislang noch nicht öffentlich zur Renovierungswelle (Renovation Wave) geäußert, die die Europäische Kommission vor einem Monat ausgerufen hat, heißt es in einem gemeinsamen Appell.

Verbraucherschützer Müller geht von drittem Konjunkturpaket aus

Der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, Klaus Müller, rechnet damit, dass die Bundesregierung zur Unterstützung der Wirtschaft in der Corona-Krise ein weiteres Konjunkturpaket auflegen wird, und forderte für den Fall deutliche Entlastungen für Verbraucher. "Ich gehe fest davon aus, dass die Bundesregierung ein drittes Konjunkturpaket zur Unterstützung der Wirtschaft schnüren wird", sagte Müller der Rheinischen Post. "Spätestens um Weihnachten wird deutlich werden, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen."

+++ Konjunkturdaten +++

Mexiko Industrieproduktion Sep -6,2% (PROG: -6,1%) gg Vj

Mexiko Industrieproduktion Sep unverändert gg Vormonat

US/MBA Market Index Woche per 6. Nov -0,5% auf 833,9 (Vorwoche: 838,2)

US/MBA Purchase Index Woche per 6. Nov -2,6% auf 293,5 (Vorwoche: 301,2)

US/MBA Refinance Index Woche per 6. Nov +0,6% auf 3.973,1 (Vorwoche: 3.949,8)

