Mainz (ots) - Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Sonntag, 15. November 2020, 13.30 UhrGedenkstunde zum VolkstrauertagLive-Übertragung aus dem Plenarsaal des BundestagesDer britische Thronfolger Prinz Charles wird die zentrale Gedenkrede zum Volkstrauertag im Reichstag halten. Das ZDF überträgt live ab 13.30 Uhr.Erstmals nimmt ein Mitglied des britischen Königshauses an einer solchen Veranstaltung in Deutschland teil. Die Gedenkstunde steht im Zeichen des Kriegsendes vor 75 Jahren und derdeutsch-britischen Freundschaft.Prinz Charles kommt mit seiner Frau Camilla auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Berlin.Traditionell lädt der "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V." zu der zentralen Gedenkstunde in den Reichstag.Alljährlich nehmen an der Veranstaltung die fünf höchsten politischen Vertreter der Bundesrepublik Deutschland teil. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der auch Schirmherr des Volksbundes ist, wird das Totengedenken sprechen.Musikalisch umrahmt wird die Gedenkstunde durch Solisten des Musikkorps der Bundeswehr.PHOENIX, der Ereignis- und Dokumentationssender von ARD und ZDF, überträgt die Gedenkveranstaltung zeitgleich mit Gebärdendolmetscher.