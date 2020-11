Berlin (ots) - Die Lufthansa macht Fortschritte in ihrem Bemühen, den Berg offener Ticketerstattungen abzubauen. Aktuell sind noch rund 500.000 Fälle offen, sagte ein Konzernsprecher dem Tagesspiegel (Donnerstagausgabe). Dabei geht es den Angaben zufolge um etwa 200 Millionen Euro. Insgesamt haben die Airlines der Lufthansa-Gruppe (Eurowings, Germanwings, Austrian, Swiss, Brussels, Edelweiss) im laufenden Jahr über 3,5 Milliarden Euro an mehr als 8,4 Millionen Kunden erstattet, teilte die Lufthansa auf Anfrage weiter mit.Die Lufthansa steht in der Kritik von Verbraucherschützern, weil der Konzern trotz staatlicher Milliardenhilfe seinen Kunden nur schleppend und mit großer Verzögerung Geld für Tickets ersetzt hatte. Seit Ausbruch der Coronakrise hatte die Lufthansa Millionen Flüge und damit Tickets stornieren müssen. Nach EU-Recht müssen Airlines ihren Kunden eigentlich innerhalb von sieben Tagen das Geld für stornierte Tickets zurückzahlen.Nach den neuerlichen Reisewarnungen sei die Lufthansa auch aktuell gezwungen, ihre Flugpläne zu ändern, hieß es. Das führe zu neuen, unvermeidlichen Flugstreichungen. "Die damit verbundenen Erstattungsanträge werden so schnell wie möglich bearbeitet", versicherte der Sprecher jedoch. Die Zahl der offenen Erstattungsanträge werde sich weiter "dynamisch" entwickeln und in den kommenden Wochen weiter abnehmen, aber nicht gänzlich null erreichen.Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Wirtschaftsredaktion, Telefon. 030/29021-14614www.tagesspiegel.de/wirtschaft/rueckerstattung-von-stornierten-tickets-500-000-lufthansa-kunden-warten-noch-auf-ihr-geld/26613108.html (http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/rueckerstattung-von-stornierten-tickets-500-000-lufthansa-kunden-warten-noch-auf-ihr-geld/26613108.html)Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/4759995