So schnell kann es an der Börse gehen. Vor nicht einmal zwei Wochen überwogen die Sorgen der Marktteilnehmer und der DAX fiel. Seit Montag sieht die Welt ganz anders aus. Jetzt wo man einen Impfstoff gegen Corona in Aussicht hat, da lässt es sich viel befreiter Aktien kaufen. Zwar hat man noch kein Präparat in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...