Sinsheim - Das gesamte Team von Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim begibt sich wegen wiederholter positiver Corona-Tests bis auf Weiteres in Quarantäne. Das teilte der Verein am Mittwoch mit.



Bereits am Dienstag musste die TSG zwei neue Corona-Fälle melden. Robert Skov (Dänemark) und Munas Dabbur (Israel) wurden bei ihren Nationalteams positiv getestet und sind ebenso in Quarantäne wie Jacob Bruun Larsen und ein Mitglied des Betreuerteams, die schon vor dem vergangenen Wochenende isoliert werden mussten. hieß es. Am Mittwochmorgen erhielten Sebastian Rudy, Ishak Belfodil und ein Mitglied des Trainer-Teams ihre positiven Befunde, ein weiterer Test zeigte ein nicht eindeutiges Ergebnis und muss wiederholt werden, teilte der Bundesligist mit. Schon am Dienstag wurde die ursprünglich angesetzte Trainingseinheit aus Sicherheitsgründen abgesetzt.



Die TSG stehe mit den Spielern, die aktuell bei ihren Nationalteams weilen, ebenso im engen und permanenten Austausch wie mit den Gesundheitsbehörden, hieß es von Vereinsseite. "Wir können uns die Häufung nicht erklären", sagte TSG-Direktor Profifußball Alexander Rosen. Man halte sich seit Monaten "akribisch und gewissenhaft" an das Hygienekonzept. "So kamen wir über Monate ohne einen einzigen positiven Fall durch die Pandemie, die uns nun knüppelhart trifft."



Nach der vergangenen Bundesliga-Pause im Oktober wurden Andrej Kramaric (Kroatien) und Kasim Adams (Ghana) nach der Rückkehr von ihren Nationalteams positiv auf das Coronavirus getestet. Pavel Kaderábek musste nach einem Fall in seinem familiären Umfeld in Quarantäne. Die drei Spieler konnten mittlerweile das Training wieder aufnehmen.

