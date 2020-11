An der Wallstreet setzte sich die vermeintliche Branchen-Rotation auch gestern weiter fort. Während der Dow Jones um rund 2% zulegte, setzte die Technologiebörse Nasdaq rund 2% zurück. Bei einzelnen Titeln sah es deutlich schlechter aus. Allen voran China-Aktien standen weiterhin unter Abgabedruck. Offizielle Begründung sind die angeblichen Absichten der chinesischen Regierung, die großen IT-Giganten im Land enger an die Leine zu nehmen. Was ist da dran? Darüber spricht Jürgen Schmitt heute ebenso ...

Den vollständigen Artikel lesen ...