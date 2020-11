Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute Alibaba. Es ist das größte Ereignis im Onlinehandel weltweit. Der 11.11., auch bekannt als Singles' Day oder Global Shopping Festival. Sämtliche E-Commerce- und Logistik-Plattformen im Alibaba-Universum laufen auf Hochtouren. Für Alibaba gehört es zum guten Ton, in dieser Zeit neue Rekorde zu vermelden. Bei den Verkäufen steht BYD im Fokus der Investoren. Bei der Aktie von BYD ist es nun zur überfälligen Korrektur gekommen. Zuvor hatte sich der Wert in den vergangenen vier Monaten während eines steilen Höhenflugs nahezu vervierfacht. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv