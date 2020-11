DGAP-News: Nass Valley Gateway Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges

Nass Valley Gateway Ltd.: Nass Valley Gateway verkündet eine neue Marketingpartnerschaft mit der Digitalagentur Branded Book



11.11.2020 / 16:28

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nass Valley Gateway verkündet eine neue Marketingpartnerschaft mit der Digitalagentur Branded Book Die Marketingpartnerschaft wird vereinbart, um die Kundenakquise für die CBD-Produktlinien von Nass Valley weiter voranzutreiben Vancouver, British Columbia, über NewMediaWire -- Nass Valley Gateway LTD. (NVG), (CSE: "NVG.CN"); (OTC Pink: NSVGF) (Frankfurt: "3NVN"), ein Vertreiber von hochwertigen THC-freien Broad- und Full Spectrum CBD-Konsumgütern, freut sich, seine neue Partnerschaft mit Branded Book, einer Digitalmarketing-Gesellschaft, die sich auf die Kundenakquise im Gesundheits-, Wellness- und CBD-Sektor spezialisiert hat, bekanntzugeben. "Branded Book hat sich auf unsere Branche spezialisiert. Die Agentur ist jetzt unser Partner im CBD-Sektor und zeichnet sich bei der Kundenakquise und dem Performance-Marketing aus, die wesentliche Bestandteile für unseren Plan sind. Dies ist die Art von Geschäftsbeziehung, die wir anstreben, um unsere Marketinganstrengungen auszubauen", erklärte Michael Semler, CFO und Director von Nass Valley. Branded Book spezialisiert sich auch auf Kosteneffizienz bei Kundenakquise, Funnel Traffic und Social-Media-Marketing. Die Agentur verfügt über gute Geschäftsbeziehungen im Gesundheits- und Schönheits- sowie im CBD-Sektor, die sie seit mehr als 10 Jahren pflegt. In diesem Zeitraum hat sie mehr als 100 Digitalmarketing-Kampagnen entworfen und umgesetzt.



In einem kürzlich bei Yahoo Finance erschienenen Artikel erklärt der Eigentümer und Betreiber der Agentur Branded Book, Alex Mamutin, ihre Strategien und Geschäftsbeziehungen und die Art und Weise, wie sie digitale Hindernisse überwindet, was es ihr ermöglicht, sich im sich ständig verändernden Digitalmarketing-Markt stets an der Spitze zu halten (https://finance.yahoo.com/news/increase-cbd-sales-modern-digital-113323521.html). Branded Book verwendet ein starkes Modell, das sie für das Produkt jedes Kunden und das anvisierte Verbraucherprofil anpasst und repliziert. Die Geschäftsführung von Nass Valley ist zuversichtlich, dass dieses Modell ideal für den Ausbau der Kundenbasis und des Produktabsatzes ist. ÜBER NASS VALLEY GATEWAY LTD: Nass Valley Gateway LTD (NVG) ist ein an der Canadian Securities Exchange (CSE) notiertes Unternehmen, das sich auf den Anbau, die Gewinnung und den Verkauf von biologischen, nicht genetisch veränderten CBD-Produkten aus rein natürlichen Samen für Haustiere und Menschen spezialisiert hat. CBD-Produkte von Nass Valley werden unter der Marke eines verbundenen Unternehmens, "Nass Valley Gardens", über den Einzel- und Großhandel, Direktmarketing und digitale Vertriebskanäle verkauft. Es gelten die Safe Harbor-Bestimmungen. Die CSE und ihre Regulierungsdienstleister haben die Inhalte dieser Pressemitteilung weder geprüft noch übernehmen sie Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit. Unternehmen: Nass Valley Gateway Ltd.

422 Richards Street, Suite 170

V6B 2Z4 Vancouver

Kanada E-Mail: info@nassvalleygateway.com

Unternehmenswebsite: www.nassvalleygateway.com

Produktwebsite: www.nassvalleyproducts.com Investor Relations Michael Semler.

+1 (609) 651-0032

Michael.s@nassvalleygateway.com Notiert: Im Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg,

Stuttgart; Toronto

EQS-News-ID: 818503

Quelle: Nass Valley Gateway Ltd

11.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de