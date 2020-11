Limburg a. d. Lahn (ots) - Die Heun Finanz GmbH hat mit Wirkung zum 02.11.2020 Fritz Röhrenbeck zum Geschäftsführer bestellt und Franziska Gernandt Einzelprokura erteilt. Das vor 31 Jahren gegründete Familienunternehmen führt Walter Heun seit 2006 Seite an Seite mit seiner Tochter Nicole Heun. Das Geschäftsjahr 2021 gilt dem gleitenden Übergang in die nächste Generation. Walter Heun zeigt sich sehr zufrieden mit der gesamten Entwicklung und wird dem Unternehmen über 2021 hinaus fachlich und beratend zur Verfügung stehen.Fritz Röhrenbeck hat die Heun Finanz GmbH als Leiter des Vertriebs in den letzten fünf Jahren maßgeblich weiterentwickelt. Durch sein Engagement hat er zahlreiche neue, wichtige Kooperationen geschlossen, den Vertrieb sehr stark ausgebaut und neue Technologien implementiert. Seine Vertriebsmannschaft ist seit seinem Einstieg in das Unternehmen von sechs auf 90 Kolleginnen und Kollegen gewachsen.Franziska Gernandt ist seit 2012 im Unternehmen und hat seit 2015 die Leitung der Partnerbetreuung inne. Ihre Clearingstelle ist mit der weit über dem Durchschnitt liegenden Genehmigungsquote eine der besten in Deutschland. Die außerordentlich hohe Qualität ihrer Arbeit führte zu einer langfristig ausgezeichneten Reputation bei den Bankpartnern. Weitere Informationen auf www.heun-finanz.de (http://www.heun-finanz.de)Pressekontakt:Heun Finanz GmbHFritz RöhrenbeckGeschäftsführer+49 160 9031 2440fritz.roehrenbeck@heun-finanz.deOriginal-Content von: Heun Finanz GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150122/4760176