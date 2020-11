Das digitale Typenschild ist - so der ZVEI - ein weiterer Grundbaustein für die Digitalisierung in der Industrie und die Digitalisierung bei der Nutzung von Produkten weltweit. Als Teilmodell der Verwaltungsschale stellt es alle relevanten Informationen inklusive Zertifikate und Dokumentationen digital zur Verfügung. In der ZVEI-Empfehlung ‚Das digitale Typenschild' wird die angestoßene Diskussion mit den weltweiten Regelsetzern näher erörtert, um eine Migration hin zur vollständigen Digitalisierung der bestehenden Prozesse für die Produktgestaltung und -nutzung zu ermöglichen. Vorgestellt hatte ...

