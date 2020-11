WEIMAR (dpa-AFX) - Thüringens Verfassungsrichter entscheiden im Februar, ob ein Großteil der Thüringer Corona-Verordnungen von Frühjahr und Sommer rechtens ist. Ein Urteil zu einer Klage der AfD-Landtagsfraktion, die viele Einschränkungen in den vergangenen Monaten für unverhältnismäßig hält, soll am 10. Februar fallen. Das kündigte der Präsident des Thüringer Verfassungsgerichts, Stefan Kaufmann, am Mittwoch in Weimar nach mehr als sechsstündiger Verhandlung an.

Die AfD-Fraktion hat mit ihrer Klage mehrere Thüringer Corona-Verordnungen von Mai bis Juli angegriffen. Ihre verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Sonderverordnung zu einem Teil-Lockdown im November will das Verfassungsgericht in einem gesonderten Verfahren behandeln, sagte Kaufmann./rot/DP/fba