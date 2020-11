Die Rendite der 10-jährigen australischen Staatsanleihe stieg am Mittwoch sprunghaft auf 1% und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 1. September. In der Zwischenzeit ist die Rendite 30-jähriger Anleihen auf 3% gestiegen. So hoch war sie zuletzt im März, bevor die Reserve Bank of Australia (RBA) eine Lockerung der Politik signalisierte, um die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...