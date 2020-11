Johannesburg, 11. November 2020. Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) informiert hiermit in Übereinstimmung mit den Paragraphen 3.63 bis 3.74 der JSE Limited Listings Requirements ("die Listings Requirements") die Aktionäre darüber, dass die Herren NJ Froneman und C Keyter, Chief Executive Officer und Chief Financial Officer von Sibanye Stillwater Limited Bonusaktien behalten und/oder verkauft haben, die am 1. März 2019 ("das Zuteilungsdatum") in Bezug auf den Aktienplan 2017 der Sibanye-Stillwater Limited gewährt wurden. Die den Herren Froneman und Keyter gewährten Bonusaktien wurden verkauft, um die damit verbundene Steuerschuld zu begleichen.

Name NJ-Froneman Position CEO Unternehmen Sibanye Stillwater Limited Art des Interesses Direkt und nutzbringend Art der Transaktion Einbehaltung der am 1. März 2019 zugeteilten Bonusaktien Datum der Transaktion 9. November 2020 Anzahl der Aktien 78 188 Wertpapier Stammaktien Marktpreis pro Aktie: Tief - Hoch - Verkaufspreis - R56.4374 R56.4374 R56.4374 Gesamtwert R4 412 727,43 Sperrfrist Unverfallbarkeit zu gleichen Teilen nach 9 Monaten und 18 Monaten des Gewährungsdatums

Name NJ-Froneman Position CEO Unternehmen Sibanye Stillwater Limited Art des Interesses Direkt und nutzbringend Art der Transaktion Marktüblicher Verkauf von Gratisaktien zur Deckung der damit verbundenen Steuerschuld Datum der Transaktion 9. November 2020 Anzahl der Aktien 67 956 Wertpapier Stammaktien Marktpreis pro Aktie: Tief - Hoch - Verkaufspreis - R52.3500 R57.6500 R56.4374 Gesamtwert R3 835 259,95 Sperrfrist Unverfallbarkeit zu gleichen Teilen nach 9 Monaten und 18 Monaten des Gewährungsdatums Name NJ-Froneman Position CEO Unternehmen Sibanye Stillwater Limited Art des Interesses Direkt und nutzbringend Art der Transaktion Einbehaltung der am 1. März 2019 zugeteilten Bonusaktien Datum der Transaktion 10. November 2020 Anzahl der Aktien 7 024 Wertpapier ADR Marktpreis pro Aktie: Tief - Hoch - Verkaufspreis - 13,23 USD 13,86 USD 13,75 USD Gesamtwert USD 96 580 Sperrfrist Unverfallbarkeit zu gleichen Teilen nach 9 Monaten und 18 Monaten des Gewährungsdatums

Name NJ-Froneman Position CEO Unternehmen Sibanye Stillwater Limited Art des Interesses Direkt und nutzbringend Art der Transaktion Marktüblicher Verkauf von Gratisaktien zur Deckung der damit verbundenen Steuerschuld Datum der Transaktion 10. November 2020 Anzahl der Aktien 3 422 Wertpapier ADR Marktpreis pro Aktie: Tief - Hoch - Verkaufspreis - 13,23 USD 13,86 USD 13,75 USD Gesamtwert 47 052,50 USD Sperrfrist Unverfallbarkeit zu gleichen Teilen nach 9 Monaten und 18 Monaten des Gewährungsdatums

Name C-Keyter Position Finanzvorstand Unternehmen Sibanye Stillwater Limited Art des Interesses Direkt und nutzbringend Art der Transaktion Einbehaltung der am 1. März 2019 zugeteilten Bonusaktien Datum der Transaktion 9. November 2020 Anzahl der Aktien 49 227 Wertpapier Stammaktien Marktpreis pro Aktie: Tief - Hoch - Verkaufspreis - R56.4374 R56.4374 R56.4374 Gesamtwert R2 778 243,89 Sperrfrist Unverfallbarkeit zu gleichen Teilen nach 9 Monaten und 18 Monaten des Gewährungsdatums

Name C-Keyter Position Finanzvorstand Unternehmen Sibanye Stillwater Limited Art des Interesses Direkt und nutzbringend Art der Transaktion Marktüblicher Verkauf von Gratisaktien zur Deckung der damit verbundenen Steuerschuld Datum der Transaktion 9. November 2020 Anzahl der Aktien 42 786 Wertpapier Stammaktien Marktpreis pro Aktie: Tief - Hoch - Verkaufspreis - R52.3500 R57.6500 R56.4374 Gesamtwert R2 414 730,60 Sperrfrist Unverfallbarkeit zu gleichen Teilen nach 9 Monaten und 18 Monaten des Gewährungsdatums

Handel mit Wertpapieren durch vorbeschriebene Führungskräfte der Gesellschaft

In Übereinstimmung mit den Absätzen 3.63 bis 3.66 der Auflistungsanforderungen werden die Aktionäre darüber hinaus darauf hingewiesen, dass die folgenden vorgeschriebenen Führungskräfte der Gesellschaft Bonusaktien, die am 1. März 2019 ("das Zuteilungsdatum") in Bezug auf den Aktienplan 2017 von Sibanye-Stillwater Limited gewährt wurden, behalten und/oder verkauft haben.

Name R van Niekerk Position EVP: Technische Dienste Unternehmen Sibanye Stillwater Limited Art des Interesses Direkt und nutzbringend Art der Transaktion Einbehaltung der am 1. März 2019 zugeteilten Bonusaktien Datum der Transaktion 9. November 2020 Anzahl der Aktien 37 427 Wertpapier Stammaktien Marktpreis pro Aktie: Tief - Hoch - Verkaufspreis - R56.4374 R56.4374 R56.4374 Gesamtwert R2 112 282,5698 Sperrfrist Unverfallbarkeit zu gleichen Teilen nach 9 Monaten und 18 Monaten des Gewährungsdatums

Name R van Niekerk Position EVP: Technische Dienste Unternehmen Sibanye Stillwater Limited Art des Interesses Direkt und nutzbringend Art der Transaktion Marktüblicher Verkauf von Gratisaktien zur Deckung der damit verbundenen Steuerschuld Datum der Transaktion 9. November 2020 Anzahl der Aktien 32 529 Wertpapier Stammaktien Marktpreis pro Aktie: Tief - Hoch - Verkaufspreis - R52.3500 R57.6500 R56.4374 Gesamtwert R1 835 852,18 Sperrfrist Unverfallbarkeit zu gleichen Teilen nach 9 Monaten und 18 Monaten des Gewährungsdatums

Name S Bessit Position EVP: SA Gold Segment Unternehmen Sibanye Stillwater Limited Art des Interesses Direkt und nutzbringend Art der Transaktion Verkauf von Gratisaktien auf dem Markt Datum der Transaktion 9. November 2020 Anzahl der Aktien 40 315 Wertpapier Stammaktien Marktpreis pro Aktie: Tief - Hoch - Verkaufspreis - R52.3500 R57.6500 R56.4374 Gesamtwert R2 275 273,78 Sperrfrist Unverfallbarkeit zu gleichen Teilen nach 9 Monaten und 18 Monaten des Gewährungsdatums

Name JD Mostert Position EVP: Organisatorisches Wachstum Unternehmen Sibanye Stillwater Limited Art des Interesses Direkt und nutzbringend Art der Transaktion Verkauf von Gratisaktien auf dem Markt Datum der Transaktion 9. November 2020 Anzahl der Aktien 51 077 Wertpapier Stammaktien Marktpreis pro Aktie: Tief - Hoch - Verkaufspreis - R52.3500 R57.6500 R56.4374 Gesamtwert R2 882 653,08 Sperrfrist Unverfallbarkeit zu gleichen Teilen nach 9 Monaten und 18 Monaten des Gewährungsdatums

Name TG Nkosi Position EVP: Unternehmensangelegenheiten Unternehmen Sibanye Stillwater Limited Art des Interesses Direkt und nutzbringend Art der Transaktion Verkauf von Gratisaktien auf dem Markt Datum der Transaktion 9. November 2020 Anzahl der Aktien 43 635 Wertpapier Stammaktien Marktpreis pro Aktie: Tief - Hoch - Verkaufspreis - R52.3500 R57.6500 R56.4374 Gesamtwert R2 462 645,95 Sperrfrist Unverfallbarkeit zu gleichen Teilen nach 9 Monaten und 18 Monaten des Gewährungsdatums

Name WDR Robinson Position EVP: US-PGM-Segment Unternehmen Sibanye Stillwater Limited Art des Interesses Direkt und nutzbringend Art der Transaktion Verkauf von Gratisaktien auf dem Markt Datum der Transaktion 9. November 2020 Anzahl der Aktien 52 984 Wertpapier Stammaktien Marktpreis pro Aktie: Tief - Hoch - Verkaufspreis - R52.3500 R57.6500 R56.4374 Gesamtwert R2 990 279,20 Sperrfrist Unverfallbarkeit zu gleichen Teilen nach 9 Monaten und 18 Monaten des Gewährungsdatums

Handel mit Wertpapieren durch einen Direktor einer großen Tochtergesellschaft

In Übereinstimmung mit den Absätzen 3.63 bis 3.66 der Anforderungen für die Aufnahme in die Liste werden die Aktionäre ferner darauf hingewiesen, dass der Direktor einer großen Tochtergesellschaft von Sibanye-Stillwater, Herr Richard Stewart, Executive Director Stillwater Mining Company, wie folgt handelte:

Name RA Stewart Position EVP: Unternehmensentwicklung Unternehmen Sibanye Stillwater Limited Art des Interesses Direkt und nutzbringend Art der Transaktion Verkauf von Gratisaktien auf dem Markt Datum der Transaktion 9. November 2020 Anzahl der Aktien 54 296 Wertpapier Stammaktien Marktpreis pro Aktie: Tief - Hoch - Verkaufspreis - R52.3500 R57.6500 R56.4374 Gesamtwert R3 064 325,07 Sperrfrist Unverfallbarkeit zu gleichen Teilen nach 9 Monaten und 18 Monaten des Gewährungsdatums

Name RA Stewart Position EVP: Unternehmensentwicklung Unternehmen Sibanye Stillwater Limited Art des Interesses Direkt und nutzbringend Art der Transaktion Verkauf von Aktien auf dem Markt Datum der Transaktion 9. November 2020 Anzahl der Aktien 140 000 Wertpapier Stammaktien Marktpreis pro Aktie: R57.00 Gesamtwert R7 980 000,00

In Bezug auf Absatz 3.66 der Börsenzulassungsbedingungen wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren erhalten.

Endet.

Ansprechpartner für Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Leiter der Abteilung Investor Relations

Tel: +27 (0) 83 453 4014

Förderer: J.P. Morgan Equities Südafrika Proprietary Limited

Website: www.sibanyestillwater.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Die Informationen in dieser Ankündigung können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich u.a. derer, die sich auf die Finanzlage von Sibanye Stillwater Limited ("Sibanye-Stillwater" oder die "Gruppe"), Geschäftsstrategien, Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil der Geschäftsleitung und der Direktoren von Sibanye-Stillwater widerspiegeln.

Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und in dieser Mitteilung enthalten sind, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden oft auch Wörter wie "wird", "Prognose", "Potenzial", "schätzen", "erwarten" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, da sie sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen und im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem Haftungsausschluss dargelegten, betrachtet werden sollten. Die Leser werden davor gewarnt, sich unangemessen auf solche Aussagen zu verlassen.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Sibanye-Stillwater erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, gehören unter anderem unsere zukünftigen Geschäftsaussichten; unsere Finanzlage; unsere Schuldenposition und unsere Fähigkeit, den Verschuldungsgrad zu reduzieren; die geschäftlichen, politischen und sozialen Bedingungen in den Vereinigten Staaten, Südafrika, Simbabwe und anderswo; Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen; unsere Fähigkeit, die Vorteile von Streaming-Vereinbarungen oder Pipeline-Finanzierungen zu nutzen; unsere Fähigkeit, unsere Anleiheinstrumente zu bedienen; Änderungen der Annahmen, die der Schätzung der aktuellen Mineralreserven und Ressourcen von Sibanye-Stillwater zugrunde liegen; die Fähigkeit, erwartete Effizienzen und andere Kosteneinsparungen im Zusammenhang mit vergangenen, laufenden und zukünftigen Akquisitionen sowie bei bestehenden Betrieben zu erzielen; unsere Fähigkeit, beim Blitz-Projekt eine stabile Produktion zu erreichen; den Erfolg der Geschäftsstrategie von Sibanye-Stillwater; Explorations- und Erschließungsaktivitäten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Anforderungen an einen nachhaltigen Betrieb zu erfüllen; Änderungen des Marktpreises von Gold, Platinmetallen und/oder Uran; das Auftreten von Gefahren im Zusammenhang mit unterirdischem und oberirdischem Gold-, Platinmetall- und Uranabbau; das Auftreten von Arbeitsunterbrechungen und Arbeitskampfmaßnahmen; die Verfügbarkeit, die Bedingungen und den Einsatz von Kapital oder Krediten; Änderungen der einschlägigen Regierungsbestimmungen, insbesondere der Umwelt-, Steuer-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und neue Gesetze, die sich auf Wasser, Bergbau, Mineralrechte und Unternehmenseigentum auswirken, einschließlich aller Auslegungen dieser Gesetze, die Gegenstand von Streitigkeiten sein können; das Ergebnis und die Folgen potenzieller oder anhängiger Rechtsstreitigkeiten oder behördlicher Verfahren oder anderer Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsfragen; Stromunterbrechungen, Einschränkungen und Kostensteigerungen; Versorgungsengpässe und Preissteigerungen bei den Produktionsmitteln; Wechselkursschwankungen, Währungsabwertungen, Inflation und andere makroökonomische geldpolitische Maßnahmen; das Auftreten vorübergehender Stilllegungen von Minen wegen Sicherheitsvorfällen und ungeplanter Wartung; die Fähigkeit, Führungskräfte oder ausreichend technisch versierte Mitarbeiter einzustellen und zu halten, sowie deren Fähigkeit, eine ausreichende Vertretung von historisch benachteiligten Südafrikanern in Führungspositionen zu erreichen; Versagen von Informationstechnologie und Kommunikationssystemen, die Angemessenheit des Versicherungsschutzes, soziale Unruhen, Krankheit oder natürliche oder von Menschen verursachte Katastrophen in informellen Siedlungen in der Nähe einiger Betriebe von Sibanye-Stillwater sowie die Auswirkungen von HIV, Tuberkulose und die Ausbreitung anderer ansteckender Krankheiten, wie z.B. des Coronavirus ("COVID-19"). Weitere Einzelheiten zu den potentiellen Risiken und Ungewissheiten, die die Sibanye-Stillwater betreffen, sind in den von der Sibanye-Stillwater bei der Johannesburger Börse und der United States Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum des Inhalts. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang).

Sibanye Stillwater Limited

Eingetragen in der Republik Südafrika

Registrierungsnummer 2014/243852/06

Freigabecodes: SSW (JSE) und SBSW (NYSE)

ISIN - ZAE000259701

Herausgeber-Code: SSW

("Sibanye-Stillwater", "die Gesellschaft" und/oder "die Gruppe")

Registrierte Adresse:

Büropark Constantia

Bridgeview House - Gebäude 11 - Erdgeschoss

Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road

Park Weltevreden - 1709

Postanschrift:

Private Bag X5 - Westonaria - 1780

Tel. +27 11 278 9600 - Fax +27 11 278 9863

Website: www.sibanyestillwater.com

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54183Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54183&tr=1



