Die Laufzeit des Nachrangdarlehens liegt bei fünf Jahren. Mit dem Geld will das Unternehmen seine Strukturen ausbauen und die Projektentwicklung bis hin zu einer eigenen Gesellschaft gegenfinanzieren.Erst kürzlich nahm Next2Sun seine erste kommerzielle Agro-Photovoltaik-Anlage in Betrieb. Die Anlage mit 4,850 Megawatt Leistung in Donaueschingen wurde über zwei Zuschläge aus Ausschreibungen realisiert. Der durchschnittliche Zuschlagswert lag bei rund 6,00 Cent pro Kilowattstunde, was zeigt, dass sie unter den aktuellen Rahmenbedingungen wirtschaftlich umsetzbar sind. Bereits zur Eröffnung kündigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...