Die wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street rangieren im Plus - Technologieaktien verzeichnen nach Börsenbeginn kräftige Kursgewinne - Der CBOE-Volatilitätsindex (VIX) ist um etwa 4% gesunken - Die wichtigsten Aktienindizes eröffneten am Mittwoch im Plus. Die Risikobereitschaft bleibt hoch. Entsprechend der positiven Stimmung ist der CBOE-Volatilitätsindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...