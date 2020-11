Neue B2B-Marketing-Services-Agentur bietet Full-Service, Brand-To-Demand-Kampagnenintegration für weltweit führende Technologiemarken

Zwei unabhängige Agenturen haben sich für den Aufbau der einflussreichsten Marken der Welt zusammengeschlossen, indem sie datengestützte Erkenntnisse nutzen, um das Publikum zu begeistern und positive Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Aufgrund der Kundennachfrage hat die in den USA ansässige Agentur JUST die international aufgestellte Agentur Enigma Marketing akquiriert, um Just Global zu schaffen. Mit dieser neuen Marke entsteht ein modernes Kraftpaket, das eine unabhängige, globale und wirklich Full-Service-Agentur bildet, die darauf ausgerichtet ist, ihren Kunden authentische, einfallsreiche Erfahrungen zu bieten. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im Raum Asien-Pazifik betreut Just Global über 80 Marken, die häufig technologie- und B2B-orientiert und multinational tätig sind.

Durch das Schmieden der komplementären Stärken der leistungsorientierten kreativen und fortschrittlichen Medien- und Datenpraktiken von JUST mit den globalen Operationen und der robusten kreativen und digitalen Expertise von Enigma ist die neue Einheit stärker und vollständiger. Just Global verfügt über eine kombinierte 50-jährige Erfahrung im B2B- und Technologie-Marketing, insbesondere in Bezug auf das gesamte Spektrum der kundenorientierten Marketingfähigkeiten beider Agenturen für personalisierte Inhalte.

"Wir haben Just Global eigens dafür aufgebaut, um die Marken zu stärken, die den globalen digitalen Wandel beeinflussen", erklärt Brandon Friesen, Chief Executive Officer von Just Global. Friesen fährt fort: "Der unabhängige Geist unseres Teams und die authentische Herangehensweise an Beziehungen geben unseren Kunden einen unvergleichlichen Erfindungsreichtum und Geschäftsergebnisse."

Just Global führt ein reibungsloses Serviceerlebnis für Marken ein, bei dem Kundenteams aus Account-, Medien-, Kreativ-, Plattform- und Analysespezialisten als eine symbiotische Gruppe zusammenarbeiten, um erkenntnisorientierte, umfassende Brand-to-Demand-Strategien zu liefern. Darüber hinaus können die regionalen Experten von Just Global mit Hilfe von Medien, Einblicken und kreativen Daten die globalen Geschäftsergebnisse für Marken auf allen Märkten optimieren.

Just Global gewährleistet eine autonome, flüssige und transparente Natur für Kunden und die sich entwickelnden Bedürfnisse des Marktes.

ÜBER JUST GLOBAL:

Just Global ist eine integrierte Marketing-Agentur, die darauf ausgerichtet ist, die einflussreichsten Marken der Welt in einer Zeit des globalen digitalen Wandels zu betreuen. Medien-, Informations- und Kreativ-Dienstleistungen arbeiten zusammen, um datengesteuerte Geschäftsergebnisse für Marken zu schaffen, indem sie die richtigen Geschichten zur richtigen Zeit mit den richtigen Erlebnissen liefern. Mit einer Belegschaft, die über Nordamerika, Europa und den Raum Asien-Pazifik verteilt ist, bietet Just Global den weltweit führenden globalen Unternehmen ein reibungsloses Serviceerlebnis, das reichhaltigere Verbindungen zwischen Marken und ihren Kunden schafft. Die unabhängige Agentur transformiert das "Marketing as usual", indem sie die Beziehungen zu Menschen auf sehr einfallsreiche und wirklich authentische Weise aktiviert. Mehr erfahren: justglobal.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201111005795/de/

Contacts:

Meagan Phillips

Director, Marketing Communications

meagan.phillips@justglobal.com