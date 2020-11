Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 11 novembre/November 2020) - Entheon Biomedical Corp., the issuer resulting from a Fundamental Change of MPV Explorations Inc. (MPV), has been approved for listing.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Biomedical Corp. ("Entheon") is a biotechnology research and development company committed to developing and commercializing a portfolio of safe and effective Dimethyltryptamine based psychedelic therapeutic products ("DMT Products") for the purposes of treating addiction and substance use disorders. Subject to obtaining all requisite regulatory approvals and permits, Entheon intends to generate revenue through the sale of its DMT Products to physicians, clinics and licensed psychiatrists in the United States, certain countries in the European Union and throughout Canada.

Entheon Biomedical Corp., l'émetteur résultant d'un changement fondamental de MPV Explorations Inc. (MPV), a été approuvé pour inscription.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Entheon Biomedical Corp. («Entheon») est une société de recherche et développement en biotechnologie engagée dans le développement et la commercialisation d'un portefeuille de produits thérapeutiques psychédéliques sûrs et efficaces à base de diméthyltryptamine («produits DMT») dans le but de traiter la toxicomanie et les troubles liés à l'usage de substances. Sous réserve de l'obtention de toutes les approbations et permis réglementaires requis, Entheon a l'intention de générer des revenus par la vente de ses produits DMT à des médecins, des cliniques et des psychiatres agréés aux États-Unis, dans certains pays de l'Union européenne et dans tout le Canada.

Issuer/Émetteur: Entheon Biomedical Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): ENBI Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 40 388 851 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 12 741 767 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP: 29383X 10 3 ISIN : CA 29383X 10 3 3 Old/Vieux CUSIP& ISIN: 553428103/CA5534281038 Boardlot/Quotité: 500 Consolidation: 3 Old for 1 New/3 anciens pour 1 nouveau Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 12 novembre/November 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 mars/March Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.

The Exchange is accepting Market Maker applications for ENBI. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com