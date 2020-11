MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu erhöhten Rundfunkgebühren:

"Der Streit um höhere Rundfunkgebühren ist ein Kampf von David gegen Goliath auf mehreren Ebenen: Ost gegen West, Sachsen-Anhalts CDU-Fraktion gegen die geballte Sendermacht, Abgeordneter Markus Kurze aus Burg gegen ARD-Intendant Tom Buhrow aus Köln. Irgendwie haben es die Sender immer geschafft, die von der Gebühren-Kommission abgesegneten Erhöhungen durch die Parlamente zu bringen. Nun aber wird aus dem Unmut über einen zu staatsnahen Rundfunk, in dem sich die Chefs eine goldene Nase verdienen, politischer Widerstand. ARD-Vorsitzender Buhrow versucht, diesen mit frecher Erpressung abzuwürgen: Scheitert die Erhöhung an Sachsen-Anhalt, geht dem MDR die geplante Kulturplattform flöten, basta! Zu viel Getöse um ein Gebühren-Plus von 86 Cent im Monat? Nein. Es muss Schluss sein mit dem Oberlehrer-Gehabe der Chefs in den Sendern: Her mit dem Geld! Wir bringen dann schon, was gut für euch ist. Und wer daran zweifelt, ist zu doof oder undemokratisch."