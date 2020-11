BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Corona/Schulen:



"Aus guten Gründen haben sich die Landesregierungen und der Bund dafür entschieden, Schulen und Kindertagesstätten so lange offen zu lassen, wie es nur geht. Dass das Virus nicht vor dem Klassenzimmer haltmacht, war damals allen klar. Trotzdem sollte der Schulunterricht so normal wie möglich stattfinden, um den Kindern der heutigen Generation ein schüler- und kindgerechtes Leben auch in der Pandemie zu ermöglichen. Für dieses Ziel haben ganze Berufszweige Opfer gebracht, manche sogar so schwere, dass sie nun um ihre Existenz bangen müssen. Sie haben wirklich Grund zum Klagen."/yyzz/DP/fba