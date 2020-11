KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Verlängerung/Weihnachtsferien in NRW:

"Die Verlängerung der Weihnachtsferien soll es Familien erleichtern, nach einer "Vorquarantäne" unbeschwert Weihnachten feiern zu können. Allerdings scheint der Plan mit der heißen Nadel gestrickt zu sein. Zwischen dem 18. Dezember und Heiligabend liegen nur fünf Tage. Bislang aber zwingt die Landesregierung Schüler, die mit einem Covid-Infizierten Kontakt hatten, für 14 Tage in die Isolation. Das passt nicht zusammen. Wenn das Land bei seinen Maßnahmen gegen die Pandemie glaubwürdig bleiben will, muss jetzt auch die Quarantänephase an den Schulen verkürzt werden."/yyzz/DP/he