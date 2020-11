SeaWorld Entertainment (WKN:A1T8QH) gab letzten Donnerstagmorgen seine Finanzergebnisse für die historisch starke Sommersaison bekannt. Die Einnahmen stürzten im dritten Quartal um 78 % ab und der Gewinn des Vorjahres wurde durch einen Verlust ersetzt, der größer als erwartet war. Der Mangel an Einnahmen und der starke Rückgang des Umsatzes mag problematisch erscheinen, aber das ist normal in einer Branche, die vor einer langen Trendwende steht. Die Anleger haben akzeptiert, dass die Dinge in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...