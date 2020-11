12.11.2020 - Auch bei NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) gab es diese Woche Quartalszahlen und natürlich auch Informationen zum "Planerfüllungsgrad" der einzelnen Unternehemensziele. Ohne den charismatischen Trevor Milton eine eher trockene Veranstaltung. Und die wichtigste frage nach dem GM-Deal wurde nur ausweichend beantwortet. Trotzdem leitete ein optimistischer Mark Russell, Nikola's Chief Executive Officer die Ausführungen ein mit: "In the third quarter of 2020, Nikola made significant progress on key milestones," Aber der Reihe nach: Welchen Aussagegehalt haben Quartalszahlen für ein Unternehmen, ...

