CONTINENTAL - Der Autozulieferer Continental will sich nach den Erfahrungen der Corona-Krise noch stärker um eine Flexibilisierung der Kosten bemühen. Ziel sei es, künftig "noch schneller, direkter und auch stärker auf Krisen reagieren zu können", sagte Finanzvorstand Wolfgang Schäfer im Gespräch mit der Börsen-Zeitung mit Blick auf geplante Maßnahmen. Der DAX-Konzern steuert auf den zweiten Jahresverlust in Folge zu. Die Ende April für 2020 abgesagte Abspaltung der Antriebssparte samt Börseneinführung von Vitesco könnte im kommenden Jahr auf die Agenda kommen. Voraussetzung für den möglichen Spin-off sei eine Verbesserung der Finanzierungs- und Marktbedingungen, sagte Schäfer. (Börsen-Zeitung)

CONTINENTAL - Continental steht wirtschaftlich stark unter Druck. Personalvorständin Ariane Reinhart verhandelt mit den Gewerkschaften über Jobs und Standorte und fordert mehr Unterstützung von Staat und Autoherstellern, um die langfristige Strukturkrise zu bewältigen: "Wir stellen uns darauf ein, dass es fünf Jahre dauern wird, bis der Weltmarkt wieder auf das Vorkrisenniveau von über 90 Millionen produzierten Autos und leichten Nutzfahrzeugen pro Jahr wachsen wird. Um mit dieser Krise umzugehen, brauchen wir neue Wege. Kurzarbeit sollte beispielsweise an Weiterbildung gekoppelt sein." (Welt)

BMW - Der BMW-Konzern ist skeptisch mit Blick auf die Einführung des autonomen Fahrens. Während Konkurrenten wie Waymo, Tesla und die Intel-Tochter Mobileye mit Hochdruck die Entwicklung so genannter Robotertaxis vorantreiben, wird bei den Bayern das Lenkrad wohl noch länger zur Serienausstattung gehören. An diesem Mittwoch stellte BMW den neuen "iX" vor. Das Elektroauto soll im kommenden Jahr auf den Markt kommen, wird aber anders als zuvor versprochen zunächst nicht mit einem Autobahnpiloten selbstständig fahren können. Die Strategie der weiß-blauen Marke erklärt Entwicklungschef Frank Weber. "Das Lenkrad bleibt noch lange", sagte er. "Bei uns gehen Sicherheit und Kundenfunktion immer Hand in Hand. Deswegen werden wir die Verantwortung nicht vorschnell vollständig vom Fahrer auf den Computer übertragen, wie es beim hochautomatisierten Fahren der Stufe 3 der Fall ist." (Handelsblatt)

GOOGLE - Der Suchmaschinenbetreiber Google fürchtet die Brüsseler Regulierer. Doch die Suche nach Mitstreitern für eine Lobbykampagne gegen neue Gesetzesvorhaben scheint fehlzuschlagen. Viele Digitalfirmen in Europa befürworten, dass Google künftig strenger kontrolliert werden soll, zeigen Recherchen des Handelsblatts - auch wenn ihnen dadurch selbst höhere Auflagen drohen. Vertreter der Start-up-Szene weisen Googles Argumentation zurück, dass die Regulierung jungen Firmen schaden könne. Glenn Fogel, CEO von Booking.com, befürchtet allerdings Kollateralschäden. (Handelsblatt)

VODAFONE - "Nie ist ein Netz schneller gewachsen", sagte Vodafones Deutschland-Chef Johannes Ametsreiter über das Tempo im 5G-Ausbau. "Die Corona-Krise ist für uns ein zusätzlicher Ansporn, den Mobilfunk-Turbo noch schneller ins Land zu bringen. Unsere Techniker bauen schneller als geplant. Unser 5G-Netz ist seit heute für 10 Millionen Menschen verfügbar. In zwei Monaten werden wir 15 Millionen Menschen mit dem schnellen Netz erreichen, bis Ende 2021 30 Millionen." (FAZ)

ARAG - Die Nachfrage nach Rechtsschutz ist in der Corona-Krise hoch. Die Arag als drittgrößter Anbieter weltweit und größter deutscher Versicherer in Privatbesitz verzeichnet viel Neugeschäft. Doch auch die Schadenquote steigt. Der neue Chef Renko Dirksen setzt für die Zukunft auf digitale Dienste. (Börsen-Zeitung)

