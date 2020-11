DJ PTA-News: Pacifico Renewables Yield AG: Pacifico Renewables Yield AG sichert Meilenstein durch exklusiven Zugang zu einem 51.8 MW Windpark Projekt in Polen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Grünwald (pta012/12.11.2020/07:30) - Die Pacifico Renewables Yield Gruppe (mit der Muttergesellschaft Pacifico Renewables Yield AG, ISIN: DE000A2YN371) (die "Gruppe") hat sich gestern Zugang zu einem 51,8 MW Windparkportfolio in Polen gesichert. Die Windparks befinden sich gegenwärtig im Bau und werden nach vollständiger Inbetriebnahme voraussichtlich ungefähr 191 GWh grünen Strom pro Jahr erzeugen und dadurch jährlich mehr als 154.000 Tonnen CO2 einsparen. Zunächst beabsichtigt die Gruppe eine Refinanzierung des bestehenden nachrangigen Fremdkapitals der Zielgesellschaft. Nach erfolgreicher Vollendung der Bauphase, zielt die Gruppe auf den Abschluss der Verhandlungen ab, um eine vollständige Eigenkapitalbeteiligung zu erwerben.

Das 51,8 MW Projekt umfasst drei von der Pacifico Energy Partners GmbH, dem strategischen Partner der Gruppe, entwickelte Windparks, mit insgesamt 20 Windenergieanlagen des Herstellers Vestas. Der Bau dieser Windparks befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium und musste trotz der globalen COVID-19-Pandemie keine nennenswerten Verzögerungen verzeichnen. Es wird erwartet, dass bereits bis zum Ende des Jahres 2020 erste Elektrizität produziert werden kann. Die vollständige Inbetriebnahme ist für März 2021 geplant. Nach vollständiger Inbetriebnahme wird eine anfängliche P50-Produktion aller drei Windparks von insgesamt ungefähr 191 GWh pro Jahr erwartet. Die Vermarktung der produzierten Elektrizität soll durch eine Kombination aus 15-jährigen inflationsindexierten staatlichen Förderungen, dreijährigen privaten Stromabnahmeverträgen und Verkäufen am Strommarkt erfolgen.

Bei den drei Projektgesellschaften, die jeweils vollständig von der Zielgesellschaft gehalten werden, besteht eine Senior-Projektfinanzierung durch die Bayerische Landesbank mit einem Volumen von PLN 225,150,000 (ungefähr EUR 50 Mio. (1)) und einer geplanten Laufzeit bis zum 30. Juni 2037. Die gewichteten annualisierten Fremdkapitalkosten (inkl. Derivaten) liegen während der Betriebsdauer der Anlagen bei ungefähr 3,6 % p.a. Die Fremdkapitalkosten der Senior-Projektfinanzierung wurden mittels Zinsderivaten über die gesamte Laufzeit abgesichert.

Bei der Zielgesellschaft besteht nachrangiges Fremdkapital in Höhe von ca. EUR 38,7 Mio. (2), dessen Ablösung die Gruppe mit den Nettoemissionserlösen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung beabsichtigt. Die Gruppe und die Zielgesellschaft haben sich bezüglich der beabsichtigten Refinanzierung auf ein indikatives Term Sheet geeinigt. Das Darlehen soll bis zum Ende des Jahres 2024 laufen, mit 6,45 % verzinst werden, über marktübliche Zusagen (einschließlich eines Verbots, vor vollständiger Rückzahlung des Darlehens Ausschüttungen vorzunehmen) verfügen und durch ein erstrangiges Pfandrecht an den Geschäftsanteilen der Zielgesellschaft besichert sein. Die Refinanzierung ebnet den Weg für einen möglichen späteren Erwerb der Windparks nach deren Inbetriebnahme auf eine für die Gruppe finanziell möglichst attraktive Weise.

Daneben haben die Gruppe und der Verkäufer bestimmte zentrale kommerzielle Bedingungen in einer nicht bindenden Absichtserklärung ("Letter of Intent") festgehalten und eine Exklusivitätsperiode bis Ende des Jahres 2021 vereinbart. Basierend auf einem Unternehmenswert von ungefähr EUR 103 Mio. (3), bei einem hypothetischen vollständigen Erwerb zum 30. November 2020, wurde ein gehebelter interner Zinsfuß von ungefähr 7 % über die Lebensdauer des Projekts geschätzt. (4)

"Wieder einmal demonstrieren wir unsere Fähigkeit, Akquisitionen und Fremdkapitalinstrumente effizient und gewinnbringend für unsere Aktionäre zu strukturieren. Mit dieser möglichen schrittweisen Übernahme reduzieren wir Risiken und stellen sicher, dass aufgenommene Eigenmittel umgehend investiert werden" betont Co-CEO Dr. Martin Siddiqui.

Nach einer erfolgreichen Vollendung dieser möglichen Akquisition im Jahr 2021 und dem erfolgreichen Abschluss der kürzlich bekanntgegebenen 15,6 MW Windpark Transaktion in Deutschland, würde das Portfolio der Gruppe auf eine Gesamtkapazität von 148,4 MW anwachsen. Dies bedeutet, dass die Gruppe auf bestem Weg ist, Phase 2 ihrer Wachstumsstrategie umzusetzen.

Der Eintritt in den polnischen Markt bietet weitere geographische und technologische Diversifizierung und attraktive Wachstumsmöglichkeiten für die Gruppe. Co-CEO Christoph Strasser hebt hervor: "Der polnische Markt zeichnet sich auf Grund hervorragender Windbedingungen und vergleichsweise hohe Strompreise durch ansprechende Fundamentaldaten aus. Zusätzlich sehen wir in der Volkswirtschaft mit dem zweitintensivsten Kohlenstoffdioxidausstoß innerhalb der europäischen Union erhebliches weiteres Wachstumspotenzial im Bereich erneuerbare Energien."

Sullivan & Cromwell LLP berät die Gruppe unter deutschem Recht. Dentons Europe Dabrowski i Wspólnicy sp. k. erbrachte rechtliche Due Diligence Leistungen. DNV GL Poland Sp. z o.o. fungierte als technischer Berater der Gruppe. Ein international tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen hat die Gruppe in steuerlicher Hinsicht beraten. Eine international tätige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist mit einer unabhängigen Drittmeinung ("Fairness Opinion") für den Aufsichtsrat der Pacifico Renewables Yield AG beauftragt.

(1) Basierend auf einem Wechselkurs von 4,4870 PLN je EUR (veröffentlicht von der polnischen Zentralbank (Narodowy Bank Polski), Stand: 9. November 2020). (2) Inklusive erwarteter aufgelaufener Zinsen zum 31. Dezember 2020 (3) Basierend auf einem Wechselkurs von 4,4870 PLN je EUR (veröffentlicht von der polnischen Zentralbank (Narodowy Bank Polski), Stand: 9. November 2020). (4) Neben dem Unternehmenswert basiert diese Schätzung auf bestimmten anderen Annahmen in Bezug auf u.a. Produktion, Strompreis, Wechselkurse, Inflation, Betriebsausgaben, wichtige Steuerposten, Lebensdauer der Vermögenswerte, Zinssatz und Aufteilung der Stromvermarktung. Investoren sollten sich jedoch nicht auf diese interne Schätzung verlassen, da sie sich z.B. aufgrund ungenauer Modellierung, ungenauer Annahmen oder nachträglicher Änderungen der Annahmen als ungenau erweisen kann.

Über die Pacifico Renewables Yield AG Die Pacifico Renewables Yield AG ist ein im Freiverkehr der Düsseldorfer Börse und deren Qualitätssegment mit zusätzlichen Anforderungen (Primärmarkt) (ISIN: DE000A2YN371) notierter unabhängiger Energieerzeuger mit dem Ziel, ein schrittweise wachsendes Portfolio aus Anlagen zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen aufzubauen. Durch über Europa verteilte operative Wind- und Photovoltaikkraftwerke bietet die Gesellschaft ein klares und diversifiziertes Profil mit stabilen und prognostizierbaren Erträgen.

Rechtlicher Hinweis Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Pacifico Renewables Yield AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften dar. Weder diese Veröffentlichung noch ihr Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt werden. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Wertpapiere der Pacifico Renewables Yield AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden und auf der Webseite der Pacifico Renewables Yield AG (www.pacifico-renewables.com) kostenfrei erhältlich sein.

Die vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in seiner derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act besteht.

Im Vereinigten Königreich richtet sich eine eventuelle Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere nur an (i) Personen, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc. (solche Personen zusammen, die "Relevanten Personen")). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht im Vereinigten Königreich ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

November 12, 2020

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums außerhalb Deutschlands richtet sich eine eventuelle Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne des Artikel 2 lit. e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (Prospektverordnung).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten.

Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung für eine Investition in Aktien der Gesellschaft dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der Aktien der Gesellschaft für die betroffene Person konsultieren.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Pacifico Renewables Yield AG enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Pacifico Renewables Yield AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

(Ende)

Aussender: Pacifico Renewables Yield AG Adresse: Bavariafilmplatz 7, Gebäude 49, 82031 Grünwald Land: Deutschland Ansprechpartner: Paul Langemeyer E-Mail: info@pacifico-renewables.com Website: www.pacifico-renewables.com

ISIN(s): DE000A2YN371 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in München, Primärmarkt in Düsseldorf

