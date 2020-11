Zürich (awp) - Beim Derivate-Spezialisten Leonteq kommt es zu einer Änderung in der Geschäftsleitung. Alessandro Ricci ist "spätestens per Januar 2021" zum Leiter Investment Solutions und zum neuem Geschäftsleitungsmitglied ernannt worden. Er folgt in diesem Amt auf David Schmid, der das Unternehmen verlassen wird. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...