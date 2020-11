Der Versicherer hat in den ersten neun Monaten einen Rückgang beim Geschäftsvolumen hinnehmen müssen, das im Vorjahr wegen eines Sondereffekts geklettert war.Basel - Die Baloise hat in den ersten neun Monaten einen Rückgang beim Geschäftsvolumen hinnehmen müssen, das im Vorjahr wegen eines Sondereffekts geklettert war. Nun schrumpfte Volumen um 6,5 Prozent auf 6,94 Milliarden Franken. Damit fiel das Geschäftsvolumen erstmals seit vielen Jahren wieder unter die Marke von 7 Milliarden Franken. In Lokalwährungen betrug das Minus 4,7 Prozent...

