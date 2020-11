DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Corona-Krise hat Siemens im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich belastet. Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis fielen schlechter aus als vor Jahresfrist. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITA) mit den Kerngeschäften ging um 3 Prozent zurück: Mit 7,56 Milliarden Euro fiel es nach einer Aufholjagd im Schlussquartal aber um 660 Millionen Euro höher aus als Analysten erwartet hatten. Schub lieferte im vierten Quartal vor allem das Geschäft mit der Fabrikvernetzung (Digital Industries), wo ein positiver Sondereffekt von 533 Millionen Euro den Gewinn in die Höhe trieb und Ergebnisrückgänge bei der Bahn- und in der Medizintechnik mehr als auffing. Unter dem Strich blieben im Gesamtjahr nach einem Verlust von 90 Millionen Euro aus den nicht fortgeführten Aktivitäten 4,2 Milliarden Euro Nettogewinn - das sind 26 Prozent weniger als vor Jahresfrist und geringfügig mehr als von Analysten erwartet.

BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q19/20 ggVj 4Q19/20 ggVj 4Q18/19 Auftragseingang 15.559 -1% 15.479 -1% 15.659 Umsatz 15.312 -6% 15.501 -5% 16.375 Ergebnis nach Steuern 1.879 +28% 1.840 +25% 1.470 Ergebnis je Aktie 2,20 +35% 2,14 +31% 1,63

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

AUSBLICK UNTERNEHMEN

EVOTEC (07:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q20 ggVj Zahl 3Q19 Umsatz 116 +1% 2 114 EBITDA bereinigt 31 -11% 3 35

STRÖER (07:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q20 ggVj Zahl 3Q19 Umsatz 347 -13% 6 399 EBITDA bereinigt 116 -12% 4 133

RTL (08:00)

Nachfolgend die Konsensschätzung für den Umsatz der ersten neun Monate (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG 9MON 9M20 ggVj 9M19 Umsatz 3.961 -14% 4.595

Weitere Termine:

06:50 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Varta AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober

07:00 DE/Windeln.de SE, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

07:10 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Fielmann AG, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 3Q

07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 3Q

07:30 GB/Zeal Network SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 9 Monate

07:45 DE/Sixt SE, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 DE/Jost Werke AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 3Q

08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 9 Monate

08:00 LU/Global Fashion Group SA, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H

08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

09:05 DE/Stemmer Imaging AG, Ergebnis 3Q

10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 3Q

10:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 9 Monate

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Continental AG, AR-Sitzung

- DE/Medios AG, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Deutsche Beteiligungs AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Glaxosmithkline: 0,19 GBP Royal Dutch Shell: 0,1665 USD

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise Oktober (endgültig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,2% gg Vj vorläufig: +0,1% gg Vm/-0,2% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/-0,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-0,5% gg Vj vorläufig: 0,0% gg Vm/-0,5% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/-0,4% gg Vj - GB 08:00 BIP September PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +2,1% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +15,6% gg Vq zuvor: +8,0% gg Vq 08:00 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +15,5% gg Vq/ -9,6% gg Vj zuvor: -19,8% gg Vq/-21,5% gg Vj 08:00 Handelsbilanz September PROGNOSE: -9,4 Mrd GBP zuvor: -9,0 Mrd GBP 08:00 Industrieproduktion September PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm - EU 11:00 Industrieproduktion September Eurozone PROGNOSE: +0,8% gg Vm/-5,9% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/-7,2% gg Vj - US 14:30 Realeinkommen Oktober 14:30 Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,7% gg Vj 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 740.000 zuvor: 751.000 17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SE/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2025 im Volumen von 500 Mio SEK Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juni 2030 im Volumen von 500 Mio SEK 11:00 IE/Auktion 0,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2030 Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2050 im Gesamtvolumen von 1 bis 1,25 Mrd EUR 11:00 IT/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2024 im Volumen von 2,5 bis 3 Mrd EUR Auktion 0,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2027 im Volumen von 1,25 bis 1,75 Mrd EUR Auktion 1,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2036 im Volumen von 1 bis 1,25 Mrd EUR 11:00 GB/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2031 im Volumen von 3 Mrd GBP 11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2026 im Volumen von 35 Mrd HUF Auktion 3,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen von 35 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038 im Volumen von 25 Mrd HUF 12:30 GB/Auktion 1,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2054 im Volumen von 1,25 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.143,50 -0,62 S&P-500-Indikation 3.556,00 -0,66 Nasdaq-100-Indikation 11.859,00 -0,40 Nikkei-225 25.419,35 0,28 Schanghai-Composite 3.336,12 -0,18 +/- Ticks Bund -Future 174,58% +11 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 13.216,18 0,40 DAX-Future 13.225,50 0,41 XDAX 13.232,06 0,40 MDAX 28.408,82 1,52 TecDAX 3.028,12 2,98 EuroStoxx50 3.467,30 0,72 Stoxx50 3.091,90 1,24 Dow-Jones 29.397,63 -0,08 S&P-500-Index 3.572,66 0,77 Nasdaq-Comp. 11.786,43 2,01 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,47% +35

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit nachgebenden US-Index-Futures und überwiegend wenig inspirierenden Vorlagen von den asiatischen Märkten wird sich die Konsolidierung an den europäischen Börsen am Donnerstag voraussichtlich ausdehnen. "Das dauert, bis die überkaufte Lage abgebaut ist", meint ein Marktteilnehmer mit Blick auf das satte Plus innerhalb weniger Handelstage. Daneben dürfte der Markt laut Händlern auch weiterhin von der Neuausrichtung der Portfolios hin zu Gewinnern einer Normalisierung nach der Pandemie geprägt sein. Allerdings sind nach den extremen Kurssteigerungen vieler dieser Titel und starken Verlusten der Bleib-zu-Hause-Aktien auch immer wieder Gegenbewegungen zu erwarten - ausgelöst von Einsdeckungen von Leerverkaufspositionen und Gewinnmitnahmen. Am Donnerstag dürfte sich die jüngste Gegenbewegung erst einmal fortsetzen, heißt es.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 12, 2020 01:39 ET (06:39 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Rückblick: Freundlich - Die Impfstoff-Euphorie, die die Aktienmärkte die vergangenen beiden Tage nach oben getragen hatte, legt sich langsam. Da ein Corona-Impfstoff wohl noch Monate bis zur Marktzulassung braucht, steigen die Neuinfektionen. BAE Systems reagierten mit Aufschlägen von 2,5 Prozent. Der Konzern hatte die Ziele leicht angehoben. Alstom gaben nach Zahlenvorlage um 4,4 Prozent nach. Diese enthielt Licht und Schatten. ABN Amro büßten 5,6 Prozent ein. Zwar überstieg der Nettogewinn die Erwartungen. Die Eigenkapitalrendite habe sich aber enttäuschend entwickelt, hieß es. Die Bank dürfte die Schätzungen für das laufende Jahr nicht mehr erreichen. Prosus verloren 3 Prozent. Mit den Beteiligungen im Technologiebereich waren Prosus besonders stark von den Umschichtungen aus Stay-at-Home-Aktien in Gewinner einer Normalisierung betroffen. Hinzu kamen Berichte aus Peking, nach denen die chinesische Regierung Entwürfe zur Verhinderung monopolistischer Strukturen im Internet-Geschäft ausarbeiten lasse.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Eon (plus 1,1 Prozent) hat infolge der Corona-Krise weniger verdient, seinen Ausblick für das Jahr aber dennoch bestätigt. Metzler stufte die Aktie mit "Kaufen" ein. RWE gewannen 4,7 Prozent, auch gestützt durch eine Kaufempfehlung der Citigroup. Bechtle (plus 12,6 Prozent) konnte trotz der andauernden Covid-19-Pandemie weiter wachsen und erhöhte die Ergebnisprognose. Für Continental ging es dagegen um 0,8 Prozent nach unten. Der Automobilzulieferer rechnete dieses Jahr mit deutlich geringeren Umsätzen und einem erheblichen Margenrückgang. Schaeffler gewannen 10,2 Prozent und Nordex 11,2 Prozent nach positiven Analystenstimmen. MTU gaben mit Gewinnmitnahmen dagegen 4,4 Prozent nach. Nach den jüngsten Abgaben erholten sich Immobilienwerte. Anleger seien auf der Suche nach Sektoren mit einem nachhaltigen Cashflow und sicherer Dividende, so ein Händler. Deutsche Wohnen gewannen 5,2 Prozent, Vonovia ebenfalls, LEG 3,7 Prozent oder Grand City 5,5 Prozent. Bilfinger gewannen 7,2 Prozent mit andauernden Verkaufsspekulationen.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit einem kräftigen Kursaufschlag zeigten sich Qiagen. Das Unternehmen hat mit der Vermarktung eines mobilen digitalen Corona-Tests für Labore begonnen. Die Papiere wurden gut 3 Prozent höher getaxt. Die Morphosys-Titel wurden 4,5 Prozent fester getaxt. Das Biotechnologieunternehmen hatte endgültige Ergebnisse für die ersten neun Monate bekannt gegeben. Zudem wurde die Ende Oktober erhöhte Prognose bestätigt. Außerdem wurden neue Kooperationen vereinbart. Die Patrizia-Aktie zeigte sich 2 Prozent fester. Der Immobilieninvestor war gut durch die Krise gekommen.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Diesmal tendierten die Standardwerte schwächer, während es im Technologiesektor zu einer Erholung von den jüngsten Verlusten kam. Allerdings wollten Marktteilnehmer die Bewegung vor dem Hintergrund des Feiertages "Veterans Day" und den damit verbunden niedrigen Umsätzen nicht überbewerten. Insgesamt setze sich unter den Anlegern die Überzeugung durch, dass bald ein Corona-Impfstoff zur Verfügung stehen werde und die Wirtschaft sich rasch erhole, so Händler. Allerdings gab es auch Stimmen, die warnten, dass noch viele Hindernisse zu überwinden seien, ehe ein Impfstoff für die breite Masse verfügbar sei. Außerdem herrsche nach wie vor Unsicherheit in Bezug auf ein neues Konjunkturpaket. Der Uber-Wettbewerber Lyft hat im dritten Quartal den Umsatz gesteigert und aufgrund der Lockerung von pandemiebedingten Kontakt- und Bewegungsbeschränkungen in vielen Städten mehr Kunden verzeichnet. Die Lyft-Aktie legte um 1,0 Prozent zu. Uber verloren dagegen 1,6 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1773 -0,04% 1,1777 1,1758 +5,0% EUR/JPY 123,90 -0,22% 124,17 124,19 +1,6% EUR/CHF 1,0786 -0,20% 1,0808 1,0798 -0,6% EUR/GBP 0,8914 +0,08% 0,8907 0,8910 +5,3% USD/JPY 105,24 -0,18% 105,43 105,62 -3,3% GBP/USD 1,3207 -0,12% 1,3223 1,3198 -0,3% USD/CNH 6,6158 +0,01% 6,6151 6,6201 -5,0% Bitcoin BTC/USD 15.779,75 -0,202 15.811,61 15.736,51 +118,9%

Der Euro fiel unter die Marke von 1,18 US-Dollar. Im späten US-Handel notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1779 Dollar, nach einem Tageshoch von 1,1843 Dollar am Vortag. Der Dollar-Index erhöhte sich um 0,3 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte sich erwartet taubenhaft geäußert. Der Euro hatte aber zuvor schon eingebüßt.

Der Dollar zeigt sich am Morgen im asiatisch geprägten Devisenhandel ohne klare Tendenz. Große Bewegungen der Wechselkurse sind aber nicht zu beobachten. Die ANZ-Devisenanalysten sprechen von jeder Menge positivem Sentiment im Markt - gestützt von den Impfstoffhoffnungen. Der Virologe Anthony Fauci berichtete in den USA, dass der Konzern Moderna einen Impfstoff entwickelt habe, der dem von Biontech sehr ähnlich sei. Meldungen wie diese befeuerten die Risikoneigung und schwächten damit tendenziell den Greenback, heißt es. Sollte in den USA ein umfangreiches Konjunkturpaket verabschiedet werden, dürfte ein solches den Dollar ebenfalls schwächen, so die Vermögensverwaltung der UBS. Das gelte umso mehr, sollten die Demokraten doch noch die Senatskontrolle übernehmen. Dann dürften die Ausgaben in den USA steigen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,46 41,45 +0,0% 0,01 -26,5% Brent/ICE 43,88 43,80 +0,2% 0,08 -28,5%

Konjunkturoptimismus sorgte bei den Ölpreisen für weitere Gewinne. Die Ölvorräte in den USA haben sich in der vergangenen Woche erneut und überraschend deutlich verringert, wie aus Daten des Branchenverbands API hervorging. Die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Agency werden wegen des Feiertags erst am Donnerstag veröffentlicht. WTI legte um 0,5 Prozent zu auf 41,55 Dollar. Brent erhöhte sich um 0,5 Prozent auf 43,84 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.869,42 1.866,10 +0,2% +3,32 +23,2% Silber (Spot) 24,18 24,27 -0,4% -0,09 +35,5% Platin (Spot) 870,58 867,93 +0,3% +2,65 -9,8% Kupfer-Future 3,14 3,13 +0,1% +0,00 +11,0%

Der Preis für die Feinunze Gold ermäßigte sich, auch bedingt durch den festeren Dollar, um 0,7 Prozent auf 1.864 Dollar. Dennoch dürfte der Goldpreis langfristig durch die schwache Konjunktur, das US-Haushaltsdefizit und andauernde Stimulierungsmaßnahmen gestützt werden, um die negativen Folgen der Coronavirus-Pandemie aufzufangen, sagte Rohstoffanalyst Kirill Kirilenko von CRU. Diese Dinge könnten auch durch einen Impfstoff nicht gelöst werden.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Mit 21.866 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages ist erneut die Marke von 20.000 in Deutschland überschritten worden. Der bisherige Rekordwert von 23.399 Fällen wurde indes nicht erreicht.

- Aus mehreren europäischen Ländern werden neue alarmierende Corona-Zahlen gemeldet: In Großbritannien starben nach Angaben der britischen Behörden vom Mittwoch mittlerweile bereits mehr als 50.000 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus - so viele wie in keinem anderen Land Europas. Spanien überschritt am Mittwoch die Marke von 40.000 Corona-Toten und Italien registrierte mehr als eine Million Ansteckungen seit Beginn der Pandemie im Frühjahr.

- Angesichts eines sprunghaften Anstiegs der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat Griechenland eine nächtliche Ausgangssperre verhängt.

- Das Bundeskabinett hat Fördermittel im Umfang von 200 Millionen Euro für Investitionen in Produktionsanlagen für Point-of-Care-(PoC)-Antigen-Tests in Deutschland beschlossen. Das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesgesundheitsministerium wollen dazu zeitnah gemeinsam eine entsprechende Förderrichtlinie erstellen.

- Im Weißen Haus ist ein weiterer Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei dem politischen Direktor Brian Jack sei das Virus am Wochenende nachgewiesen worden, berichteten die Zeitung "New York Times" und der Sender CNN am Mittwoch. Jack hatte am Dienstag vergangener Woche den Wahlabend im Weißen Haus verbracht, um die Bekanntgabe der Ergebnisse mitzuverfolgen.

US-WAHL

US-Präsident Donald Trump hat sich in Alaska erwartungsgemäß drei weitere Wahlleute gesichert: Mehr als eine Woche nach der Präsidentschaftswahl gab der Bundesstaat das Wahlergebnis bekannt, wonach Trump 56,9 Prozent der Stimmen erhielt, wie mehrere US-Medien berichteten. Am Ausgang der Wahl ändert dieses Ergebnis allerdings nichts. Der Demokrat Joe Biden kommt auf 279 Wahlleute-Stimmen, Trump auf 217.

INNENPOLITIK UNGARN

In einem Schritt zur Schwächung der Opposition plant die ungarische Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orban die Änderung des Wahlrechts. Der vorgelegte Vorschlag hätte zur Folge, dass es kleineren Parteien erschwert wird, ihre Kräfte bei der Parlamentswahl 2022 zu bündeln. Stattdessen müsste die Opposition in der Hälfte aller Wahlkreise einen Kandidaten aufstellen, um auf nationaler Ebene eine Liste vorlegen zu können.

FISKALPOLTIK DEUTSCHLAND

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 12, 2020 01:39 ET (06:39 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3-

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht genügend Spielraum im Haushalt, um auch bei einer noch längeren Dauer der Corona-Krise Finanzhilfe für die Betroffenen zu leisten. Außerdem sieht er nach dem Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl gestiegene Chancen für eine internationale Einigung auf eine Digitalsteuer.

CECONOMY

Die überwiegende Mehrheit der Media-Markt- und Saturn-Märkte in Europa, 92 Prozent, sind derzeit trotz neuer Lockdown-Maßnahmen in mehreren europäischen Ländern geöffnet, teilte Ceconomy mit. Die Umsatzdynamik habe sich im November trotz zunehmender Restriktionen und lokaler Lockdowns fortgesetzt, aber die Unsicherheiten blieben bestehen. Insgesamt sei Ceconomy aber gut auf diese kurzfristigen Unwägbarkeiten vorbereitet.

Dt. TELEKOM

BERICHTET PROG PROG 3. Quartal 3Q20 ggVj 3Q20 ggVj 3Q19 Umsatz 26.393 +32% 25.782 +29% 20.017 EBITDA AL bereinigt 9.692 +50% 9.031 +39% 6.478 Erg nach Steuern/Dritten berein. 1.509 +6% 1.343 -5% 1.420 Ergebnis nach Steuern/Dritten 817 -40% 1.013 -26% 1.368 Free Cashflow AL 1.634 -24% 1.878 -13% 2.147 Umsatz Deutschland 5.839 -1% 5.903 -0% 5.905 Umsatz USA 16.569 +66% 15.978 +60% 10.006 Umsatz Europa 2.880 -2% 2.845 -3% 2.929 Umsatz Systemgeschaeft 961 -12% 1.053 -3% 1.087 Umsatz Group Development 719 +2% 726 +3% 704 Umsatz GHS 625 -2% 616 -3% 635 EBITDA AL berein. Deutschland 2.373 +1% 2.369 +1% 2.343 EBITDA AL berein. USA 5.994 +109% 5.418 +89% 2.874 EBITDA AL berein. Europa 1.064 +0% 1.041 -2% 1.061 EBITDA AL berein. Systemgeschaeft 67 -16% 65 -19% 80 EBITDA AL berein. Group Development 284 +6% 289 +7% 269 EBITDA AL berein. GHS -90 -- -119 -- -143

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

K+S

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q20 ggVj 3Q20 ggVj 3Q19 Umsatz 822 -9% 857 -5% 905 EBITDA 96 +19% 89 +10% 81 Ergebnis nach Steuern bereinigt* -1.975 -- -40 -- -42 Ergebnis je Aktie bereinigt* -10,32 -- -0,21 -- -0,22 Freier Cashflow bereinigt -116,2 -- -119,3 -- -131,2 ===

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

-* Anpassung der Annahmen für langfristige Kalipreise sowie Kapitalkosten führt zu nicht zahlungswirksamer Wertberichtigung in Höhe von rund 2 Mrd. Euro;

AUSBLICK 2020: K+S bestätigt die Prognose. Für das Gesamtjahr geht K+S unverändert von einem EBITDA in Höhe von rund 480 Mio. Euro (2019: 640 Mio. Euro) aus. Aufgrund der Sonderabschreibung in Höhe von rund 2 Mrd. Euro wird das bereinigte Konzernergebnis nach Steuern deutlich negativ ausfallen. Außerdem ist unverändert von einem in etwa ausgeglichenen bereinigten Free Cashflow (2019: 140 Mio. Euro) auszugehen.

MERCK KGAA

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q20 ggVj 3Q20 ggVj 3Q19 Gesamtumsatz 4.447 +10% 4.406 +9% 4.054 EBITDA* 1.701 +53% 1.601 +44% 1.111 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 1.017 +73% 1.002 +70% 589 Ergebnis nach Steuern/Dritten 806 +135% 791 +131% 343 Ergebnis je Aktie* 2,34 +73% 2,23 +65% 1,35

- * vor Sondereinflüssen

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

AUSBLICK 2020: Merck erhöht die Prognose. Erwartet wird ein organischer Umsatzanstieg um 4-5% (zuvor leicht bis moderat). Eine bereinigte EBITDA zwischen 5,05 und 5,25 (zuvor 4,45 und 4,85) Mrd Euro und ein bereinigtes Ergebnis ja Aktie bei 6,50 bis 6,80 Euro.

RWE

BERICHTET PROG PROG 9 MONATE 9M20 ggVj 9M20 ggVj 9M19 Außenumsatz 9.542 +4% k.A. -- 9.171 EBITDA bereinigt 2.224 +54% 2.210 +53% 1.443 EBIT bereinigt 1.145 +82% 1.129 +80% 628 Erg nach Steuern/Dritten 1.583 -83% k.A. -- 9.094 Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 762 -- 765 -- k.A. Ergebnis je Aktie 2,54 -83% k.A. -- 14,79

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

AUSBLICK 2020: RWE erwartet unverändert ein bereinigtes EBITDA von 2.700 bis 3.000 Millionen Euro (Kerngeschäft: 2.150 bis 2.450 Millionen Euro) und ein bereinigtes EBIT von 1.200 bis 1.500 Millionen Euro. Das Unternehmen sieht ein bereinigtes Nettoergebnis von 850 bis 1.150 Millionen Euro.

AAREAL BANK

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q20 ggVj 3Q20 ggVj 3Q19 ZinsÜberschuss 128 -4% 130 -3% 134 Risikovorsorge 61 +126% 57 +110% 27 Provisionsüberschuss 57 +6% 58 +7% 54 Verwaltungsaufwand 114 -- 116 +2% 114 Betriebsergebnis 11 -83% 20 -68% 64 Erg nach Steuern/Dritten, Stammaktie -4,0 -- 2,0 -94% 35 Ergebnis je Stammaktie -0,05 -- 0,03 -94% 0,60

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

AUSBLICK 2020: Die Aareal Bank sieht unverändert ein "deutlich positives" Betriebsergebnis. Das Betriebsergebnis wird nun "im mittleren zweistelligen" (vorher: mittleren bis oberen zweistelligen) Millionenbereich gesehen.

MORPHOSYS

hat endgültige Ergebnisse für die ersten neun Monate bekannt gegeben. Zudem wurde die Ende Oktober erhöhte Prognose für das Geschäftsjahr 2020 bestätigt. Außerdem haben Morphosys und Cherry Biolabs eine exklusive Lizenzvereinbarung über die Nutzung der Hemibody-Technologie von Cherry Biolabs für mehrere Zielmoleküle unterzeichnet, teilte das Unternehmen mit. Desweiteren haben Xencor, Morphosys und Incyte eine globale Entwicklungskollaboration zu Tafasitamab in Kombination mit Plamotamab vereinbart.

QIAGEN

hat mit der Vermarktung eines mobilen digitalen Corona-Tests für Labore begonnen. Mit diesem soll ein Nachweis von SARS-CoV-2-Antigenen bei Menschen mit aktiven Infektionen innerhalb von 2 bis 15 Minuten möglich sein, teilte Qiagen mit. Es sei in den USA eine Notfallzulassung für symptomatische Patienten beantragt und dort mit der Vermarktung und dem Vertrieb des QIAreach SARS-CoV-2-Antigentests begonnen worden. Die CE-IVD-Kennzeichnung in der Europäischen Union und anderen Märkten werde bereits vor Jahresende erwartet.

EDAG ENIGINEERING

Der Ingenieurdienstleister hat sich einen KfW-Unternehmerkredit über 60 Millionen Euro gesichert. Eine der Bedingungen sei der Verzicht auf Dividendenzahlungen für die Laufzeit des Kredits bzw bis zur vollständigen Rückzahlung. Die Laufzeit beträgt zwei Jahre.

GLOBAL FASHION GROUP

LEG

hat in den ersten neun Monaten dank moderatem Mietwachstum und einer deutlich verbesserten Vermietungsquote durch Portfoliozukäufe signifikant mehr verdient. Bei der wichtigsten Kenngröße, dem FFO I, sieht sich der Wohnimmobilienkonzern auf der Zielgeraden, im Gesamtjahr mit 380 Millionen Euro den oberen Rand der angepeilten Spanne zu erreichen.

GLOBAL FASHION GROUP

Der Online-Mode-Händler wird zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, hat es auf Basis des bisher starken Absatzes im vierten Quartal seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben.

LUDWIG BECK

Das Modehaus kann durch einen Immobilienverkauf einen Sonderertrag einstreichen. Wie die Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG mitteilte, hat eine Tochtergesellschaft einen Vertrag über den Verkauf ihrer Immobilie in Haar im Zuge einer Sale-&-Leaseback-Transaktion geschlossen. Der Kaufpreis führt im Konzern zu einem Sonderertrag vor Steuern von rund 4 Millionen Euro. Mit der Transaktion werde die Liquiditäts- und Ertragssituation des Unternehmens gestärkt.

LUFTHANSA

und die Gewerkschaft Verdi haben sich nach Angaben beider Parteien auf ein erstes Krisenpaket bis Ende 2021 für die 35.000 Bodenbeschäftigten der Fluggesellschaft geeinigt. Das Maßnahmenpaket zur Bewältigung der wirtschaftlichen Krise, das am Dienstag vereinbart wurde, habe ein Volumen von mehr als 200 Millionen Euro.

PATRIZIA

Im Zeitraum Januar bis September steigerte Patrizia den operativen Gewinn um 2,6 Prozent auf 100,2 Millionen Euro. Dabei profitierte das Unternehmen von höheren Gebühreneinnahmen, die um 6,2 Prozent auf 248 Millionen Euro zulegten. Das Unternehmen rechnet nun mit einem operativen Ergebnis von 110 bis 130 Millionen Euro. Zu Beginn der Corona-Krise hatte Patrizia die Spanne auf 100 bis 140 Millionen Euro ausgeweitet.

PROCREDIT

Die Aktionäre der ProCredit Holding AG & Co. KGaA müssen auf eine Dividende für 2019 verzichten. Wie das Unternehmen mitteilte, will der Vorstand der Hauptversammlung vorschlagen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 von 96,5 Millionen Euro in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. Der Gewinnverwendungsvorschlag im kommenden Jahr soll dann dem Ausbleiben der Dividende für 2019 Rechnung tragen.

SMA SOLAR

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 12, 2020 01:39 ET (06:39 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.