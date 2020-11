Die aktuell längste Serie: CA Immo mit 10 Tagen Plus in Folge (Performance: 18.67%) - die längste Serie dieses Jahr: Nordex 10 Tage (Performance: 41.93%). Tagesgewinner war am Mittwoch Nordex mit 11,21% auf 17,26 (503% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 36,77%) vor WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG mit 11,04% auf 3,62 (369% Vol.; 1W 24,83%) und JinkoSolar mit 10,77% auf 67,76 (212% Vol.; 1W 20,29%). Die Tagesverlierer: bet-at-home.com mit -4,06% auf 30,75 (118% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -21,25%), Commerzbank mit -3,52% auf 4,77 (96% Vol.; 1W 11,88%), Ambarella mit -3,51% auf 48,27 (0% Vol.; 1W 3,20%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (22154,67 Mio.), Berkshire Hathaway (2177,85) und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...