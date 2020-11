DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump hat sich in Alaska erwartungsgemäß drei weitere Wahlleute gesichert: Mehr als eine Woche nach der Präsidentschaftswahl gab der Bundesstaat das Wahlergebnis bekannt, wonach Trump 56,9 Prozent der Stimmen erhielt. Am Ausgang der Wahl ändert dieses Ergebnis allerdings nichts. Der Demokrat Joe Biden kommt auf 279 Wahlleute-Stimmen, Trump auf 217. US-Präsident Trump will das Ergebnis nicht hinnehmen und hat juristische Schritte wegen angeblichen Wahlbetrugs eingeleitet. Experten sprechen ihm jedoch sehr geringe Chancen auf Erfolg zu.

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat seine erste Entscheidung über die personelle Besetzung seines Regierungsteams bekanntgegeben: Sein langjähriger Berater Ron Klain soll wenig überraschend den Schlüsselposten des Stabschefs im Weißen Haus übernehmen. Biden hat die Bekämpfung der Corona-Krise und die Überwindung der in Trumps Amtszeit stark zugenommenen politischen und gesellschaftlichen Spaltung des Landes als Schwerpunkte seiner Präsidentschaft benannt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q, San Jose

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q, Burbank

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Realeinkommen Oktober 14:30 Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,7% gg Vj 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 740.000 zuvor: 751.000 17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.552,25 -0,77% Nasdaq-100-Indikation 11.864,50 -0,36% Nikkei-225 25.520,88 +0,68% Hang-Seng-Index 26.103,85 -0,47% Kospi 2.475,62 -0,41% Shanghai-Composite 3.334,07 -0,24% S&P/ASX 200 6.418,20 -0,49%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - In einer Mischung aus abebbender Impfstoffeuphorie und Gewinnmitnahmen auf den zuletzt vielfach erreichten Langzeithochs geht es überwiegend etwas nach unten. Marktteilnehmer sprechen mit Blick auf die etwas abgekühlte Impfstoffeuphorie davon, dass die Märkte zunächst in einen Wartezustand übergingen. Bis der Impfstoff zugelassen sei und weltweit in der Breite zur Anwendung kommen könne, dauere es schließlich noch. Gleichzeitig schnellten vielerorts die Infektionszahlen weiter nach oben. Unter den Einzelwerten fallen Dentsu Group um 6,9 Prozent, nachdem die Werbeagentur einen Nettoverlust gemeldet hatte, ebenso wie eine schwache Nachfrage nach Werbung. In Schanghai und Hongkong stehen Technologieaktien im Fokus, nachdem Peking einem Entwurf zufolge die Internetriesen aus Wettbewerbsgründen enger an die Kandare nehmen will. Nachdem die Techwerte in den USA am Mittwoch aber eine Auferstehung gezeigt hatten nach den jüngsten Verlusten, geht es auch für Alibaba, JD.com und Tencent in Hongkong wieder steil nach oben. Mit Gewinnen von 3,0, 8,1 und 5,1 Prozent machen sie die Verluste vom Vortag weitgehend wieder wett.

US-NACHBÖRSE

Fossil schossen auf Nasdaq.com um 33,2 Prozent nach oben. Der Anbieter von Modeaccessoires wie Taschen, Uhren und Brillen erzielte in seinem dritten Quartal wieder einen Gewinn von 16 Millionen Dollar, verglichen mit einem Verlust von knapp 26 Millionen vor Jahresfrist. Fossil profitierte dabei von Kostensenkungen, einem guten Internetgeschäft und Wachstum in China. HyreCar fielen dagegen um 8,4 Prozent zurück. Der Autoverleiher hatte beim Gewinn die Erwartung der Analysten getroffen und sie mit einem Umsatzplus von 83 Prozent geschlagen. Das Quartalsergebnis war dennoch leicht negativ. Angesichts eines Kursplus von über 90 Prozent seit Jahresbeginn dürften Gewinnmitnahmen die Aktie belastet haben. Die Aktie des Online-Gebrauchtwagenhändlers Vroom verlor sogar 12 Prozent. Zwar übertraf Vroom mit den Quartalszahlen die Erwartungen, für Enttäuschung sorgte aber, dass das Unternehmen im vierten Quartal mit einer Verlustausweitung rechnet. Auch im dritten Quartal hatte Vroom mit 37,9 Millionen Dollar einen Fehlbetrag eingefahren. Gut kamen Geschäftszahlen und Ausblick des Mischkonzerns Hillenbrand an. Die Aktie wurde um 5,4 Prozent nach oben gezogen. Stifel Financial lagen zuletzt 1,2 Prozent höher. Der Board des Unternehmens hat einem Aktiensplit im Verhältnis 2:3 zugestimmt, dem bereits elften seit dem Börsengang.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.397,63 -0,08 -23,29 3,01 S&P-500 3.572,66 0,77 27,13 10,58 Nasdaq-Comp. 11.786,43 2,01 232,58 31,36 Nasdaq-100 11.892,93 2,31 268,64 36,18 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 0,93 Mrd 1,22 Mrd Gewinner 1.531 2.043 Verlierer 1.513 1.014 Unverändert 111 97

Uneinheitlich - Diesmal tendierten die Standardwerte schwächer, während es im Technologiesektor zu einer Erholung von den jüngsten Verlusten kam. Allerdings wollten Marktteilnehmer die Bewegung vor dem Hintergrund des Feiertages "Veterans Day" und den damit verbunden niedrigen Umsätzen nicht überbewerten. Insgesamt setze sich unter den Anlegern die Überzeugung durch, dass bald ein Corona-Impfstoff zur Verfügung stehen werde und die Wirtschaft sich rasch erholen könne, so ein Händler. Allerdings gebe es auch Stimmen, die warnten, dass noch viele Hindernisse zu überwinden seien, ehe ein Impfstoff für die breite Masse der Bevölkerung verfügbar sei. Außerdem herrsche nach wie vor Unsicherheit in Bezug auf ein neues Konjunkturpaket. Der Uber-Wettbewerber Lyft hat im dritten Quartal den Umsatz gesteigert und aufgrund der Lockerung von pandemiebedingten Kontakt- und Bewegungsbeschränkungen in vielen Städten mehr Kunden verzeichnet. Die Lyft-Aktie legte um 1,0 Prozent zu. Uber verloren dagegen 1,6 Prozent.

US-ANLEIHEN (Dienstag, 10. November)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,18 2,8 0,15 -102,2 5 Jahre 0,45 2,1 0,43 -147,4 7 Jahre 0,71 3,4 0,68 -153,6 10 Jahre 0,95 2,2 0,93 -149,0 30 Jahre 1,74 2,8 1,72 -132,4

Staatsanleihen waren als sicherer Hafen mit den Impfstoffhoffnungen erneut nicht gefragt, auch wenn sich die Abwärtsdynamik verlangsamte. Die Zehnjahresrendite stieg um 2,2 Basispunkte auf 0,95 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:49 % YTD EUR/USD 1,1769 -0,1% 1,1777 1,1809 +4,9% EUR/JPY 123,83 -0,3% 124,17 124,47 +1,6% EUR/GBP 0,8922 +0,2% 0,8907 0,8898 +5,4% GBP/USD 1,3189 -0,3% 1,3223 1,3271 -0,5% USD/JPY 105,21 -0,2% 105,43 105,40 -3,2% USD/KRW 1114,31 +0,1% 1112,74 1111,26 -3,5% USD/CNY 6,6298 -0,0% 6,6311 6,6055 -4,8% USD/CNH 6,6291 +0,2% 6,6151 6,6028 -4,8% USD/HKD 7,7540 -0,0% 7,7548 7,7533 -0,5% AUD/USD 0,7257 -0,3% 0,7277 0,7293 +3,6% NZD/USD 0,6866 -0,2% 0,6882 0,6887 +2,0% Bitcoin BTC/USD 15.802,75 -0,1% 15.811,61 15.382,01 +119,2%

Der Euro fiel unter die Marke von 1,18 US-Dollar. Im späten US-Handel notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1779 Dollar, nach einem frühen Tageshoch von 1,1843 Dollar am Vortag. Der Dollar-Index erhöhte sich um 0,3 Prozent. Auf den Euro drückten Aussagen von EZB-Chefin Lagarde. Sie hatte gesagt: "Die ungewöhnliche Natur der Rezession und die Unstetigkeit des Aufschwungs machen die Beurteilung des Inflationspfads schwieriger als in normalen Zeiten." Obwohl alle Optionen auf dem Tisch lägen, hätten sich die PEPP- und TLTRO-Programme im aktuellen Umfeld als wirksam erwiesen und könnten dynamisch angepasst werden.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,27 41,45 -0,4% -0,18 -26,9% Brent/ICE 43,64 43,80 -0,4% -0,16 -28,9%

Konjunkturoptimismus sorgte bei den Ölpreisen für weitere Gewinne. Die Ölvorräte in den USA haben sich in der vergangenen Woche zudem erneut und überraschend deutlich verringert, wie aus Daten des Branchenverbands API vom späten Dienstag hervorging. Die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Agency werden wegen des Feiertags erst am Donnerstag veröffentlicht. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI legte um 0,5 Prozent zu auf 41,55 Dollar. Brent erhöhte sich um 0,5 Prozent auf 43,84 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.871,24 1.866,10 +0,3% +5,14 +23,3% Silber (Spot) 24,19 24,27 -0,3% -0,08 +35,5% Platin (Spot) 869,93 867,93 +0,2% +2,00 -9,9% Kupfer-Future 3,13 3,13 -0,2% -0,01 +10,7%

Der Preis für die Feinunze Gold ermäßigte sich, auch bedingt durch den festeren Dollar, um 0,7 Prozent auf 1.864 Dollar. Dennoch dürfte der Goldpreis langfristig durch die schwache Konjunktur, das US-Haushaltsdefizit und andauernde Stimulierungsmaßnahmen gestützt werden, um die negativen Folgen der Coronavirus-Pandemie aufzufangen, sagte Rohstoff-Analyst Kirill Kirilenko von CRU. Diese Dinge könnten auch durch einen Impfstoff nicht gelöst werden.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

KONJUNKTUR INDIEN

Die indische Wirtschaft wird nach Ansicht von Ökonomen das zweite Quartal in Folge schrumpfen und in eine technische Rezession stürzen. Auch ein stellvertretender Gouverneur der Zentralbank äußerte diese Einschätzung.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanischen Maschienbauaufträge sind im September in der Kernrate zum Vormonat um 4,4 Prozent gesunken, stärker als mit 0,9 Prozent geschätzt.

