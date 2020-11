Vancouver, B.c. (ots/PRNewswire) - Der Wondershare Filmora X Videoeditor wurde von einem der weltweit beliebtesten Software-Hersteller entwickelt und ermöglicht es den Anwendern, ihre kreative Ideen mit nur wenigen Klicks in Videoclips zu verwandeln.Wondershare Filmora X (https://filmora.wondershare.de/videobearbeitungsprogramm/) startet offiziell in Nordamerika. Aufstrebende Content-Ersteller und Profis, die per Drag & Drop außergewöhnliche Videos spielend leicht erstellen möchten, werden sich auf eine Vielzahl aktualisierter Funktionen freuen, die der äußerst beliebte Videoeditor nun zu bieten hat. Wondershare Filmora X ("Zehn" ausgesprochen) ist das mit Spannung erwartete große Upgrade des Programms und richtet sich speziell an die Videoersteller, die nach erweiterten Animations- und Bearbeitungsfeatures wie Bewegungsverfolgung und Keyframing suchen, ohne die steile Lernkurve und die hohen Kosten in Kauf nehmen zu müssen."Unser Ziel ist es, den Prozess der Videoerstellung so zu vereinfachen, dass unsere Anwender mehr Zeit für ihre Kreativität haben", sagt Tobee Wu, CEO von Wondershare. "Egal, ob Sie ein YouTube-Künstler, ein Kleinunternehmer oder ein Einsteiger sind, der einfach nur großartige Videos für Ihre Freunde und Familie erstellen möchte, das brandneue Wondershare Filmora X wird die Art und Weise verändern, wie die Videokünstler mit dem Videoschnitt umgehen."Videobearbeitungsanfänger werden oft von manchen auf dem Markt erhältlichen Produkten überwältigt, die schwer zu erlernen und teuer in der Anschaffung sind. Wondershare Filmora X hat seine unglaublich intuitive Benutzeroberfläche verbessert und mit einer beeindruckenden Auswahl von Drag & Drop-Funktionen ergänzt, um durch einfache Bedienung die Kreativität bei der Videobearbeitung voranzutreiben. Jetzt kann jeder ganz leicht Videoprojekte mit Clip-Ebenen, coolen Animationen und lustigen Effekten erstellen."Die neue Version unseres Videoeditors bietet mit jedem Klick eine angenehme und unterhaltsame Reise", sagt Luna Que, Product Director von Wondershare Filmora. "Mit Wondershare Filmora X fallen zeitraubende, sich wiederholende Aufgaben weg, sodass die Anwender ihre Zeit und Energie stattdessen darin investieren können, ihrer Fantasie freien Lauf zu geben."Neue und wiederkehrende Anwender erwartet ein verbessertes Videobearbeitungserlebnis mit den neuesten erweiterten, doch leicht zu beherrschenden Funktionen. Aufbauend auf dem enormen Erfolg von Filmora9, das im Dezember 2018 eingeführt wurde, beeindruckt Wondershare Filmora X mit folgenden neuen Upgrades:1. Bewegungsverfolgung: Intuitive Verfolgung, die sich perfekt für Anfänger und erfahrene Videoeditoren eignet und über die Hauptoberfläche von Filmora X leicht zugänglich ist.2. Keyframing: Ob Sie Ein-Klick-Presets für ein einfacheres Keyframing anwenden oder beliebige Animationen erstellen möchten - die Wahl steht Ihnen frei. Dank den editierbaren Voreinstellungen ist das Keyframing mit Filmora X ein Kinderspiel.3. Farbabgleich: Sparen Sie Zeit, indem Sie Farbkorrektureinstellungen auf mehrere Clips gleichzeitig anwenden. Übernehmen Sie die Farbeinstellungen von einem Clip und wenden Sie sie dann mühelos auf eine Gruppe von Clips an.4. Audio-Ducking: Blenden Sie die Musik schnell aus, um das Gespräch in den Vordergrund zu stellen. Sie können einen Audiotrack in einen anderen mit nur einem Klick einblenden!5. Benutzeroberfläche zwischen Hell- und Dunkelthema umschalten: Bearbeiten Sie jede Einstellung im Hell- oder Dunkelmodus, um die Arbeit angenehmer zu gestalten.6. Individuelle Anpassung der Tastenkombinationen: Schnelleres Bearbeiten mit Hotkey-Befehlen.7. Unterstützung der Mac Touch Bar: Eine schnellere Vorschau Ihrer Timeline. Diese neuen Features machen Wondershare Filmora X zusammen mit dem bewährten Filmora- Videobearbeitungs-Toolkit zur perfekten Wahl für Content-Ersteller, die auf der Suche nach einer entspannten und bereichernden Nutzererfahrung sind.Preise und KompatibilitätWondershare Filmora X ist für Windows und Mac erhältlich und kostet 69.99 USD für eine lebenslange Lizenz. Das Programm ist kompatibel mit Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 (64-bit Betriebssystem) sowie macOS v. 10.15, macOS v. 10.14, macOS v. 10.13 und macOS v. 10.12.Alle aktuellen Filmora-Nachrichten und -Updates finden Sie unter https://filmora.wondershare.de/videobearbeitungsprogramm/ oder folgen Sie uns auf YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCv1uPumg4LFFC9qwYWKyxhw'sub_confirmation=1), Instagram (https://www.instagram.com/wondershare_filmorade/) und Facebook (https://www.facebook.com/FilmoraDeutsch/).Über WondershareDas 2003 gegründete Wondershare ist ein Weltmarktführer in der Softwareentwicklung und ein Pionier auf dem Gebiet der digitalen Kreativität. Die von uns angebotenen Lösungen sind dank der leistungsstarken Technologie einfach und bequem. Damit genießt Wondershare das Vertrauen von Millionen von Menschen in mehr als 150 Ländern auf der ganzen Welt. Wir unterstützen unsere Anwender bei ihrer Leidenschaft, um gemeinsam mit ihnen eine kreativere Welt aufzubauen zu. www.wondershare.de (http://www.wondershare.de)KontakteMedium: Wondershare Technology Co., LtdName: Tyler JägerE-Mail: pr@wondershare.deTelefonnummer: 001-60-4343-8521Webseite: https://filmora.wondershare.de/ Video - https://www.youtube.com/watch?v=XVs3eTCO9XALogo - https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpgOriginal-Content von: Wondershare, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150146/4760370