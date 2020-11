Der Industriekonzern Siemens (ISIN: DE0007236101) will nach der Abspaltung von Siemens Energy eine Dividende von 3,50 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten, wie der DAX-Konzern am Donnerstag mitteilte. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 115,80 Euro 3,02 Prozent. In diesem Jahr wurde eine Dividende von 3,90 Euro je Aktie für das Jahr 2019 ausgeschüttet. Es war die ...

